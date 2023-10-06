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Из Украины в Польшу запускают новый поезд: когда первый рейс. Что внутри вагонов

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
1,6 т.
Из Украины в Польшу запускают новый поезд

"Укрзалізниця" запускает поезд между Львовом и Варшавой. Первый рейс отправляется 15 октября. Стоимость билетов на 15 октября со Львова – от 1 198 грн. Ехать пассажиры будут на сидячих местах – мягких креслах с подголовниками.

Сам же поезд, судя по опубликованным перевозчиком фотографиям, будет красного цвета. Кресла в нем – спаренные. У каждой пары расположен откидной столик.

"Укрзалізниця" запускает поезд между Львовом и Варшавой

"Сегодня тестовый рейс поезда польского перевозчика SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно, заехал на станцию Рава-Русская. Машинисты наших партнеров изучают маршрут, готовясь к запуску регулярного сообщения", – рассказали в "Укрзалізниці".

Видео дня
В "Укрзалізниці" показали, как выглядит поезд изнутри
Ехать пассажиры будут на сидячих местах – мягких креслах с подголовниками

Поезд будет ехать с пересадкой

Маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области. Причина – необходимость осуществлять пересадку с поезда украинской ширины пути на поезд европейского пути.

При этом, отмечается, расписание движения разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и ряд других городов. В частности:

  • Ивано-Франковск;
  • Стрый;
  • Коломыю;
  • Калуш;
  • Моршин;
  • Брюховичи;
  • Жовкву.

Где купить билеты

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А также:

  • в чат-ботах;
  • на сайте "Укрзалізниці";
  • в международных кассах вокзалов.

"Кроме того, можно купить 2 билета в один клик по поисковому запросу от необходимого города в Украине до Варшавы или Люблина или обратно", – рассказали в компании.

Сколько стоят билеты

Общая стоимость билетов на 15 октября – от 1 198 грн со Львова в Варшаву. Продают же их в 2 класса – первый и второй. Так:

  • со Львова в Раву-Русскую билет в 1 класс стоит 177 грн, во второй – 130 грн;
  • из Равы-Русской в Варшаву билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй – 1 068 грн.
Сколько стоят билеты со Львова в Варшаву

Из Варшавы во Львов общая стоимость билетов составляет от 1 189 грн. Билеты продают также в 2 класса:

  • из Варшавы в Раву-Русскую – билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй – 1 068 грн;
  • из Равы-Русской во Львов – билет в 1 класс стоит 163 грн, во второй – 121 грн.
Сколько стоят билеты из Варшавы во Львов

А вот на другие дни цены отличаются. К примеру, со Львова в Варшаву:

  • на 16 октября общая стоимость составляет от 1 189 грн;
  • на 17 и 18 октября – от 1 179 грн.

Из Варшавы во Львов:

  • на 16,17 октября общая стоимость составляет от 1 179 грн;
  • на 18 октября – от 1 189 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также стартовала продажа электронных билетов на поезда популярного направления Мукачево – Кошице (Словакия). Стоимость – 412,43 грн за место в 2 классе.

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