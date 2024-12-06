Регулятор должен срочно изменить предельные цены для разблокирования импорта электроэнергии – нардеп Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна срочно пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии и предоставить обоснование своего решения.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время заседания НКРЭКУ.

По словам Кучеренко, текущие ограничения импорта электроэнергии напрямую связаны с графиками отключений для потребителей. Он отметил, что импорт загружен лишь на 20%, что влияет на дефицит электроэнергии.

"Это отсутствие сегодня света у населения связано как с сетевыми ограничениями в системе Укрэнерго, так и с дефицитами в соответствии с тем, что импорт сегодня загружен где-то максимум процентов на 20", – сказал он.

Кучеренко выразил обеспокоенность логикой работы Регулятора и принятия решений, особенно в отношении прайс-кепов:

"Я понимаю, что если вы боитесь, что снятие или увеличение прайс-кепов приведет к реальным изменениям на соответствующих секторах рынка, я понимаю вашу боязнь, но не понимаю одного – у вас есть…., у нас есть энергорынок, который действует на основании закона об энергорынке, и правила работы рынка, которые вы уже и утверждали еще в 2019 году".

Депутат предостерег, что нынешняя политика Регулятора может привести к искажению рынка:

"Но вы же не можете своим решением просто этот рынок по сути дела искажать и заводить в состояние глубинной стагнации, о которой свидетельствуют сегодня астрономические долги, которые накопились на сегменте этого рынка".

Кучеренко также сообщил, что Временная следственная комиссия Рады будет тщательно изучать причины и решения, приведшие к текущей кризисной ситуации на энергорынке, включая вопросы регулирования цен.

Ранее аналитика ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что Украина продолжает уменьшать объемы импорта электроэнергии, несмотря на рост потребления и применение ограничений для потребителей. По ее словам, в ноябре 2024 года импорт электроэнергии составил около 165 тысяч МВтч, что на 9% меньше по сравнению с октябрем.