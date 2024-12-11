Монету продали на аукционе за 2 млн евро: почему коллекционеры чуть не подрались за нее

На аукционе в Швейцарии продали редкую золотую древнеримскую монету ауреус, на которой изображен убийца императора Юлия Цезаря – Марк Юний Брут. За лот удалось выручить около 2 миллионов евро.

Видео дня

Об этом сообщает The Guardian. Аукцион был организован монетным дилером Numismatica Genevensis онлайн, в нем приняли участие восемь участников.

В результате оживленных торгов стоимость 8-грамовой монеты взлетела почти в 2,5 раза – с изначальных 800 тыс. до 1,98 млн евро. Новым владельцем исторического артефакта стал частный коллекционер из Европы.

Перед началом продажей директор Numismatica Genevensis Фрэнк Балдаччи назвал монету "частицей истории", знаменующей закат Римской республики. Ее отчеканили в 43-42 годах до н.э. Брутом и его сторонниками через пару лет после убийства Юлия Цезаря.

В Numismatica Genevensis утверждают, что монета имеет огромное историческое значение как в художественном, так и в политическом плане. На ее лицевой стороне изображен профиль Брута, окруженный лавровым венком и выгравированными буквами "IMP" – от "император", хотя этот титул он никогда не носил. А на обороте – знаки, символизирующие его военные победы.

Венок символизировал императорские амбиции Брута, поэтому ее распространение имело пропагандистское значение – ее отлили в частном монетном дворе, который передвигался с армией Брута и его сторонников, когда те пытались захватить власть после убийства Юлия Цезаря. Но сбыться этому было не суждено – сторонники убитого императора разбили войска заговорщиков, а сам Брут покончил с собой в 42 году до н.э.

Известно о 17 дошедших до сегодняшних дней золотых ауреусах с Брутом. Этот был впервые опубликован в каталоге частного коллекционера в 1950-х годах, а в 2006-м его выставили на аукционе в Цюрихе, на котором продали за 360 тыс. швейцарских франков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на аукционе в США была продана другая монета возрастом около 2000 лет – с изображением императора Калигулы на аверсе и его матерью Агриппиной Старшей на реверсе. Ее купили за 216 тыс. долларов, что втрое превысило изначальную стоимость лота.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!