Разворовали почти 19 млн грн на закупках для оборонки: в Украине разоблачили схему

В Украине разоблачили схему растраты средств при закупке материалов для оборонной отрасли, в результате которой государственному предприятию нанесли ущерб более чем на 19 млн грн. По данным следствия, должностные лица завода вместе с поставщиком искусственно завысили цены на алюминиевый прокат, а полученную разницу вывели и конвертировали в наличные.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По результатам следственных действий о подозрении сообщили трем лицам, которые, по версии правоохранителей, были причастны к реализации коррупционной схемы.

Следствие установило, что в апреле 2022 года одно из государственных предприятий оборонной отрасли планировало закупить алюминиевый прокат – материал, который широко используется в производстве техники и оборудования для оборонного сектора. Именно во время этой закупки, по данным правоохранителей, и была реализована схема растраты бюджетных средств.

Инициатором незаконной схемы, как утверждает следствие, стал первый заместитель директора государственного завода. Для реализации плана он привлек руководителя одного из структурных подразделений предприятия, а тот, в свою очередь, договорился с директором частной компании, которая выступала поставщиком алюминиевого проката.

По замыслу организаторов схемы, поставщик должен был искусственно повысить цены в коммерческом предложении. Хотя компания могла поставить продукцию по рыночной стоимости, в документах цены были значительно завышены. В результате государственное предприятие приобрело материалы примерно на треть дороже реальной цены, что привело к значительным финансовым потерям для бюджета.

После проведения закупки разницу между реальной и завышенной стоимостью товара, по версии следствия, участники схемы вывели и конвертировали в наличные. Экспертизы, проведенные в рамках досудебного расследования, подтвердили, что общая сумма ущерба государственному предприятию превысила 19 миллионов гривен.

Средства, по данным правоохранителей, были фактически присвоены участниками схемы через манипуляции с ценами при закупке материалов. Действия фигурантов дела квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся растраты имущества в особо крупных размерах. В частности:

первому заместителю директора предприятия инкриминируют организацию растраты;

руководителю структурного подразделения и директору частной компании – пособничество в совершении преступления.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается, и правоохранительные органы проверяют возможную причастность других лиц к реализации этой схемы.

