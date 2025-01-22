Разворовали почти 130 млн грн на восстановлении Днепропетровщины: НАБУ разоблачил организованную группу

В Украине разоблачили схему хищения более 129 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию водопровода в Днепропетровской области, путем завышения цен на трубную продукцию. Участниками схемы оказались местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР и трое сообщников.

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Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Преступление было совершено в период военного положения, что делает его еще более резонансным.

Согласно материалам следствия, организатором группы был местный предприниматель, находящийся в международном розыске ФБР за имущественные преступления. В 2022-2023 годах члены группы обеспечили победу подконтрольного предприятия в тендере на реконструкцию водопровода в Каменском районе. Основные этапы схемы:

общество-победитель тендера заключило договор с коммунальным предприятием;

львиная часть средств была выделена на закупку трубной продукции;

эти трубы закупили у производителя по рыночной цене, а затем перепродали коммунальному предприятию через фирму-прокладку с завышением цены в три раза.

В результате реализации этой схемы коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 миллионов гривен. Эти средства участники преступления использовали в своих интересах. Основные факты расследования:

организатор схемы и трое ее участников задержаны;

им объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах");

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются возможные другие соучастники преступления.

Организатор группы уже задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ, решается вопрос о применении меры пресечения. Примечательно, что организатор группы – известный местный предприниматель, который имел влияние на руководство коммунального предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, действующий народный депутат стал организатором коррупционной схемы закупки кабелей для "Укрзализныци". Пока ему, а также другим участникам сообщили о подозрении. Среди прочего нардепу грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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