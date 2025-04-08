Разворовали 6 миллионов фунтов на грузовиках для фронта: как дельцы организовали схему с криптовалютой

Трое бизнесменов заработали более 6 миллионов фунтов на схеме отмывания денег, продавая транспорт для Украины и переводя доходы в криптовалюту. Эта деятельность позволила им получить значительные доходы, которые были использованы, в частности, для покупки недвижимости в Лондоне стоимостью около 1 миллиона фунтов стерлингов. Двое из них уже получили по 6,5 лет тюрьмы, приговор третий будет вынесен 30 мая.

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Об этом сообщает DailyMail. Во время войны в Украине три бизнесмена – Валерий Попович, его жена Оксана Попович и Виталий Луцак организовали схему отмывания денег, заработав более 6 миллионов фунтов стерлингов.

Используя законный спрос на транспортные средства в Украине, они покупали микроавтобусы и грузовики в Великобритании, переправляли в Украину, а полученные средства конвертировали в криптовалюту. Эта деятельность позволила им получить значительные доходы, которые были использованы, в частности, для приобретения недвижимости в Лондоне стоимостью около 1 миллиона фунтов стерлингов.

Валерий Попович руководил экспортным бизнесом Sprint Commercial Ltd, через который производились покупки и продажи транспортных средств. Его жена Оксана также активно участвовала в деятельности компании. Виталий Луцак выполнял роль координатора финансовых потоков, организуя обналичивание клиентов в Великобритании. В ходе расследования было установлено, что через криптовалютные кошельки Луцака прошло более 14 миллионов долларов.

В июне 2023 года полиция задержала Валерия Поповича, обнаружив в его автомобиле более 60 000 фунтов стерлингов наличными. Последующие обыски привели к изъятию еще 130 000 фунтов стерлингов, а также компьютерной техники и мобильных устройств, содержащих доказательства незаконной деятельности. В мае 2024 года были задержаны Оксана Попович и Виталий Луцак.

После пятинедельного судебного разбирательства в суде Вуд-Грин, Валерий Попович и Виталий Луцак были приговорены к шести с половиной годам заключения каждого. Приговор Оксане Попович ожидается 30 мая. Все трое были признаны виновными в передаче незаконно полученного имущества и ведении незарегистрированного бизнеса по предоставлению денежных услуг.

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