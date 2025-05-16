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Разоблачена еще одна масштабная схема экс-главы "Спецтехноэкспорт": на мать молодого чиновника оформили имение, а его соучастник переехал в ОАЭ

Александр Литвин
Рынки и компании
3 минуты
1,5 т.
Бывший глава государственной компании 'Спецтехноэкспорт' Павел Барбул

Бывший глава государственной компании "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, который уже имеет подозрение за хищение средств, получил очередное подозрение уже по новому делу. Он вместе с группой соучастников, по версии следствия, нанес ущерб госпредприятию на сумму 3 781 467 евро (эквивалент 107 209 238 грн).

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Об этом говорится в материалах дела 991/2293/25, с которым ознакомился OBOZ.UA. Детективы НАБУ расследуют дело 52019000000000660. Уже объявлено о подозрении группе участников схемы, среди которых 38-летний Павел Барбул (он возглавил "Спецтехноэкспорт" еще в 2015-м, когда ему было 28 лет).

Барбула подозревают

  • в завладении денежными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах;
  • в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, совершенных организованной группой;
  • в легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем, совершенной организованной группой в особо крупных размерах.

Павел Барбул, вместе с соучастниками (среди которых экс-заместитель Антон Воронин, Виктор Маркелов и Евгений Сингаевский). Они якобы завладели средствами ГАКХ "Артем", ГП "Спецтехноэкспорт" и ГП "Авиакон".

Речь идет о подписании соглашения (с дополнительными соглашениями № 1-7) между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и компанией "Vakur s.r.o.", номинальным директором которой была родная тетя одного из соучастников. Они фактически выводили средства с предприятия, а затем легализовали их.

"Осуществлял финансовые операции со средствами, безосновательно полученными от ГП ДГЗП "Спецтехноэкспорт" с целью сокрытия преступного происхождения таких средств и изменения их формы с безналичной в наличную, а также передавал такие денежные средства через посредников другим участникам организованной группы", - говорится в материалах дела об одном из соучастников группы.

В результате противоправной деятельности организованной группы, в составе которой действовал ЛИЦО_7 указанным государственным предприятиям нанесен ущерб в сумме 3 781 467,79 евро (эквивалент 107 209 238,56 грн), которые в период времени с 29.09.2016 по 17.09.2019 зачислены на банковский счет компании "Vakur s.r.o." за фиктивно предоставленные агентские услуги и которыми завладели участники организованной группы, что повлекло потерю активов государственных предприятий.

В материалах дела говорится, что один из соучастников выехал за границу и сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мать Барбула купила элитный особняк в Козине

Павел Барбул возглавлял ГП "Спецтехноэкспорт" с начала 2015 и по лето 2018. Предприятие входило в состав госконцерна "Укроборонпром" и занимается экспортом оружия и товаров военного назначения. После увольнения Барбула его мать, Карина Атанасян, по договору купли-продажи стала владелицей дома в элитном пгт. Козин под Киевом, сообщало издание Bihus. Речь идет о доме на 435 кв.м. на нескольких земельных участках всего в 14 соток, с хозяйственными постройками и фонтаном.

Имение матери

Дом находится в закрытом кооперативе, кроме Барбулов здесь имеют дома, например экс-министр транспорта Евгений Червоненко, сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.

Это уже не первое подозрение Барбула. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, в 2015-2016 годах, находясь на должности директора ГП ГХЗП "Спецтехноэкспорт", Барбул нанес государству ущерб на сумму 55,457 млн грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшего народного депутата Украины Ирину Сысоенко и трех ее сообщников будут судить в Киеве за организацию масштабной схемы уклонения от мобилизации. Следствие установило, что Сысоенко, которая после депутатства работала в сфере профилактической медицины, вместе с группой медиков продавала "уклонистам" фиктивные группы инвалидности.

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