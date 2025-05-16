Разоблачена еще одна масштабная схема экс-главы "Спецтехноэкспорт": на мать молодого чиновника оформили имение, а его соучастник переехал в ОАЭ

Бывший глава государственной компании "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, который уже имеет подозрение за хищение средств, получил очередное подозрение уже по новому делу. Он вместе с группой соучастников, по версии следствия, нанес ущерб госпредприятию на сумму 3 781 467 евро (эквивалент 107 209 238 грн).

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Об этом говорится в материалах дела 991/2293/25, с которым ознакомился OBOZ.UA. Детективы НАБУ расследуют дело 52019000000000660. Уже объявлено о подозрении группе участников схемы, среди которых 38-летний Павел Барбул (он возглавил "Спецтехноэкспорт" еще в 2015-м, когда ему было 28 лет).

Барбула подозревают

в завладении денежными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах;

путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах; в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, совершенных организованной группой;

совершенных организованной группой; в легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем, совершенной организованной группой в особо крупных размерах.

Павел Барбул, вместе с соучастниками (среди которых экс-заместитель Антон Воронин, Виктор Маркелов и Евгений Сингаевский). Они якобы завладели средствами ГАКХ "Артем", ГП "Спецтехноэкспорт" и ГП "Авиакон".

Речь идет о подписании соглашения (с дополнительными соглашениями № 1-7) между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и компанией "Vakur s.r.o.", номинальным директором которой была родная тетя одного из соучастников. Они фактически выводили средства с предприятия, а затем легализовали их.

"Осуществлял финансовые операции со средствами, безосновательно полученными от ГП ДГЗП "Спецтехноэкспорт" с целью сокрытия преступного происхождения таких средств и изменения их формы с безналичной в наличную, а также передавал такие денежные средства через посредников другим участникам организованной группы", - говорится в материалах дела об одном из соучастников группы.

В результате противоправной деятельности организованной группы, в составе которой действовал ЛИЦО_7 указанным государственным предприятиям нанесен ущерб в сумме 3 781 467,79 евро (эквивалент 107 209 238,56 грн), которые в период времени с 29.09.2016 по 17.09.2019 зачислены на банковский счет компании "Vakur s.r.o." за фиктивно предоставленные агентские услуги и которыми завладели участники организованной группы, что повлекло потерю активов государственных предприятий.

В материалах дела говорится, что один из соучастников выехал за границу и сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мать Барбула купила элитный особняк в Козине

Павел Барбул возглавлял ГП "Спецтехноэкспорт" с начала 2015 и по лето 2018. Предприятие входило в состав госконцерна "Укроборонпром" и занимается экспортом оружия и товаров военного назначения. После увольнения Барбула его мать, Карина Атанасян, по договору купли-продажи стала владелицей дома в элитном пгт. Козин под Киевом, сообщало издание Bihus. Речь идет о доме на 435 кв.м. на нескольких земельных участках всего в 14 соток, с хозяйственными постройками и фонтаном.

Дом находится в закрытом кооперативе, кроме Барбулов здесь имеют дома, например экс-министр транспорта Евгений Червоненко, сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.

Это уже не первое подозрение Барбула. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, в 2015-2016 годах, находясь на должности директора ГП ГХЗП "Спецтехноэкспорт", Барбул нанес государству ущерб на сумму 55,457 млн грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшего народного депутата Украины Ирину Сысоенко и трех ее сообщников будут судить в Киеве за организацию масштабной схемы уклонения от мобилизации. Следствие установило, что Сысоенко, которая после депутатства работала в сфере профилактической медицины, вместе с группой медиков продавала "уклонистам" фиктивные группы инвалидности.

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