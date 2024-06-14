Размер зарплаты не должен влиять на возможность бронирования от мобилизации, – экономист

Размер налогов, который военнообязанный уплачивает государству, не должен определять возможность его экономического бронирование от мобилизации. Ведь налоги и платежи бронирования – это разные взносы. А их уравнивание может привести к искривлению самой идеи экономического бронивания.

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Об этом OBOZ.UA рассказал экономист Борис Кушнирук. Он отметил: в связи с этим, идею бронировать людей, чьи зарплаты превышают 35 тыс. грн – из-за высоких налоговых отчислений с них, – нельзя назвать приемлемой.

"Это менее приемлемая модель. Следует отметить: уплата налогов – это уплата налогов. А платеж, связанный с тем, что вы кого-то бронируете, – отдельный вид платежа. Он должен поступать точно на нужды Вооруженных Сил Украины, целевым образом. Это не должно быть с зарплатой связано", – сказал эекономист.

Он объяснил: в противном случае может получится искривленная модель экономического бронирования. Которое по итогу будет проходить "совершенно неправильно".

Законопроект об "экономическом бронировании" уже зарегистрирован

Впрочем, идея бронировать военнообязанных согласно размеру уплачиваемых ими налогов, содержится в альтернативных законопроектах по этому вопросу. Основной же – уже зарегистрированный в Верховной Раде – предусматривает:

уплату повышенного военного сбора: каждый субъект хозяйствования, уплачивающий повышенный военный сбор в размере 20 000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать;

распространение на все субъекты хозяйствования: бронирование охватывает все субъекты хозяйствования, что позволяет избежать проблем с бронированием для представительств международных компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности за последний год;

регулирование Кабмином: процент забронированных и процедура бронирования будет определяться Кабинетом Министров. Механизм уплаты повышенного военного сбора подробно описан в связанном законопроекте №11332 "Об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Действие запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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