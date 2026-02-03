"Раздробили" бизнес на сотни ФОПов: в Украине разоблачили торговые сети, которые избежали налогов на 1 млрд грн

В Украине разоблачили 10 крупных торговых сетей, которые через схему "дробления бизнеса" привлекли более 800 ФЛП (физические лица-предприниматели) на упрощенной системе, чтобы минимизировать налоги, а потери бюджета оценивают минимум в 1 млрд грн. Материалы уже переданы в Бюро экономической безопасности (БЭБ), и в случае подтверждения нарушений бизнесу грозят доначисление налогов, штрафы и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Речь идет о так называемом "дроблении бизнеса" – искусственное разделение компаний на сотни физических лиц-предпринимателей, что позволяло минимизировать налоговые обязательства.

По оценкам налоговой, возможные потери бюджета составляют не менее 1 миллиарда гривен. По данным ГНС, выявлено 10 известных торговых сетей, работающих в сферах розничной продажи:

бытовой техники и электроники;

одежды и обуви;

продуктов питания.

Для реализации схем компании привлекли более 800 ФЛП, на которых формально "раздробили" крупный бизнес. Отмечается, что эти предприниматели находились на упрощенной системе налогообложения, что позволяло платить значительно меньше налогов, чем на общей системе.

Суть схемы заключается в том, что вместо одного крупного налогоплательщика бизнес юридически оформляется как десятки или сотни отдельных ФЛП. Каждый из них формально не превышает лимиты доходов, установленные для соответствующей группы единого налога.

На практике, как объясняют экономисты, после того как один ФЛП достигает предельного объема дохода, в схему вводят следующего предпринимателя. При этом:

магазины работают в тех же помещениях;

с тем же персоналом;

под единым брендом;

с единым товарным учетом и логистикой.

Фактически это один бизнес, который только на бумаге разделен на мелкие субъекты. Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу отметил, что схемы дробления особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Часто их можно заметить по косвенным признакам – например, когда в одном магазине или ресторане покупателю выдают несколько чеков вместо одного.

Отдельной проблемой является то, что многие ФЛП в таких схемах не показывают реальный оборот и не выдают фискальные чеки, что позволяет им дольше оставаться в пределах лимитов упрощенной системы. Если бы весь оборот отображался официально, лимиты заканчивались бы за несколько недель или месяцев, и схема теряла бы смысл.

Налоговый консультант Михаил Смокович объясняет, что налоговая может трактовать такие случаи как дробление бизнеса и пытаться объединить все ФОПы в одну хозяйственную деятельность, обложив весь оборот по общей системе.

Однако на практике это чрезвычайно сложно. Налоговой не хватает законодательных и технических инструментов, чтобы:

быстро доказать контроль компании над ФОПами;

собрать доказательства единого управления;

привлечь к ответственности именно крупный бизнес, а не формально отдельных предпринимателей.

Все материалы по выявленным схемам уже переданы в БЭБ. Сейчас по ним проводятся досудебные расследования. Если факты уклонения от уплаты налогов подтвердятся, компаниям может грозить доначисление налогов, штрафы и уголовная ответственность.

