Коррупционная схема на 8 млн грн: в Украине разоблачили масштабное хищение бюджетных средств

Совместное расследование Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачило трех человек в завладении почти 8 миллионами гривен государственных средств. Делков разоблачили во время техобследования объектов Херсонщины, пострадавших в результате агрессии Российской Федерации.

Согласно информации от НАБУ, преступная схема включала организацию завышения стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры на сумму более 9,9 миллиона гривен. В то время как фактически предоставленные услуги стоили 534 тыс. грн.

Один из главных фигурантов – глава одного из департаментов Херсонской ОВА. Он совместно с предпринимателем и директором частного предприятия незаконно заключили договор, завысив его стоимость более чем в 15 раз. В результате этой операции из бюджетных средств было похищено сумму 7,7 миллиона гривен.

В данный момент лиц, организовавших эту схему, содержатся в задержании в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Рассматривается вопрос о применении к ним мер предосторожности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили трех человек, причастных к нанесению 3,2 млн. убытков стратегическому государственному предприятию, которым ранее руководил Госкосмос. Схема привела к 2,3 млн грн прямого ущерба, а еще 853 тыс. грн является упущенной выгодой.

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