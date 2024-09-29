Работы для студентов стало меньше: почему работодатели опасаются нанимать недавних выпускников

По результатам исследования, 75% компаний сталкиваются с проблемами при найме недавних выпускников из-за нехватки мотивации, коммуникативных навыков и профессионализма. Поэтому многие молодые специалисты увольняются, и работодатели сомневаются в их готовности к работе.

Видео дня

Об этом пишет Intelligent. Исследование было проведено среди 966 бизнес-лидеров, обнаружившее, что значительная часть компаний сталкивается с трудностями при найме молодых специалистов. Согласно результатам, 94% компаний нанимают новых выпускников, однако только 25% считают их успешными на рабочем месте.

По данным исследования, 62% компаний отметили, что успеха добились лишь некоторые из новых наемов, а 14% считают, что большинство или все выпускники не оправдали ожиданий. Одной из главных причин таких неудач является отсутствие мотивации и инициативы среди новичков (50%). Плохие коммуникативные навыки (39%) и недостаточный профессионализм (46%) также стали одними из факторов, мешающих успешной интеграции выпускников в рабочие коллективы.

Несмотря на высокие показатели академической подготовки, работодатели отмечают, что молодым работникам не хватает практических навыков, таких как способность решать проблемы (34%) и эффективно работать с обратной связью (38%). Несмотря на то, что работодатели продолжают нанимать молодых специалистов, большинство HR-менеджеров выражают серьезные опасения по поводу их готовности к работе.

53% специалистов HR считают, что недавние выпускники поколения Z не имеют должного уровня профессионализма и плохо адаптируются к рабочей среде. Некоторые из наиболее распространенных проблем включают низкую рабочую этику (55%) и негативное отношение к критике (54%).

Более того, каждый пятый HR-менеджер сообщает, что выпускники часто не справляются с рабочей нагрузкой, опаздывают на работу и ведут себя непрофессионально. Это создает дополнительные трудности для компаний, пытающихся построить производительные команды с молодыми работниками.

Из-за недостаточной подготовки новых работников, 60% компаний были вынуждены уволить недавних выпускников в 2024 году. Кроме того, 79% работодателей включили неудачных новичков в планы повышения эффективности, пытаясь помочь им адаптироваться к рабочим требованиям. Однако это не всегда приводит к успеху. Работодатели также вводят обучение по офисному этикету: 54% компаний предлагают такое обучение, а 48% делают его обязательным для всех новых работников.

Несмотря на существующие проблемы, большинство компаний (84%) планируют продолжать нанимать недавних выпускников в 2025 году. Однако некоторые (16%) сомневаются в этом, ссылаясь на прошлые негативные опыты с молодыми работниками и высокий уровень текучести кадров.

Ключевыми факторами, которые заставили работодателей более положительно относиться к новым выпускникам, являются инициативность (57%), положительное отношение к работе (56%), а также сильная трудовая этика (54%). Пунктуальность и способность адаптироваться (53%) также важны для успешной интеграции молодых специалистов в рабочую среду.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время украинский рынок труда будет находиться в достаточно статическом состоянии : в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!