Украинцы могут потерять работу быстрее, чем думают: как искусственный интеллект уже меняет рынок труда

Искусственный интеллект (ИИ) уже не является будущей угрозой, ведь он прямо сейчас ежемесячно вытесняет десятки тысяч рабочих мест и автоматизирует рутинные офисные профессии, особенно там, где задачи повторяющиеся и алгоритмические. На этом фоне к 2030 году до 39% навыков станут устаревшими, а главный разрыв рынка труда возникает не из-за нехватки работы, а из-за того, что люди физически не успевают переучиваться под новые роли.

Видео дня

Об этом рассказал в своем блоге на OBOZ.UA украинский AI-стратег Виталий Киро. Эксперт, ссылаясь на данные World Economic Forum (WEF), отмечает, что к 2030 году в мире будет создано около 170 миллионов новых рабочих мест, но при этом 92 миллиона исчезнут.

В итоге это дает положительное чистое сальдо – примерно +78 миллионов рабочих мест, однако этот показатель не отражает главного вызова. Как подчеркивает Киро, ключевая проблема заключается не в сокращении занятости как таковой, а в разрыве между исчезновением старых профессий и появлением новых. По оценкам WEF:

39% ключевых навыков на рынке труда уже к 2030 году станут устаревшими ;

; 59 из 100 работников в мире будут нуждаться в переобучении;

и примерно 11 из них не получат доступа к переквалификации.

То есть, как отмечает эксперт, проблема заключается в том, что трансформация рынка труда происходит быстрее, чем люди успевают адаптироваться к изменениям. В своих комментариях Киро обращает внимание на то, что искусственный интеллект уже непосредственно влияет на рынок труда, а не является отдаленной перспективой.

В частности, по данным Goldman Sachs, ежемесячно ИИ может "изымать" с рынка тысячи рабочих мест, одновременно создавая новые через автоматизацию и усиление производительности человека. Эксперт отмечает, что исторически технологии замещали физический труд, но сейчас впервые происходит масштабная автоматизация интеллектуальных и офисных функций, включая аналитику, тексты и рутинную административную работу.

По оценке аналитиков, наибольшее давление приходится на позиции, где работа состоит из повторяющихся интеллектуальных задач. Речь идет прежде всего о:

junior-специалистах в офисных профессиях;

операторах поддержки;

базовых аналитиках и контент-менеджерах;

рутинных административных и текстовых ролях.

Как отмечает Киро, именно эти функции проще всего автоматизируются, поскольку они базируются на четких алгоритмах, которые уже сегодня эффективно выполняет генеративный ИИ. Эксперт описывает будущий рынок труда как систему из трех типов работников:

те, кого заменяет ИИ: рутинные офисные роли, где нет сложных решений или ответственности;

рутинные офисные роли, где нет сложных решений или ответственности; те, кого ИИ усиливает: профессии, где важны суждения, стратегия и опыт — юристы, редакторы, управленцы, аналитики высокого уровня;

профессии, где важны суждения, стратегия и опыт — юристы, редакторы, управленцы, аналитики высокого уровня; новые профессии: специалисты по AI-инструментам, архитекторы автоматизации процессов, операторы AI-систем и менеджеры цифровых рабочих потоков.

По словам Киро, именно второй и третий типы будут определять конкурентоспособность на рынке труда будущего. Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию для молодых работников. Наибольшее давление приходится именно на стартовые позиции, где традиционно формировался опыт.

Причина заключается в том, что базовые задачи, которые ранее выполняли junior-специалисты, теперь могут быть автоматизированы, что затрудняет вхождение в профессию без новых навыков. Украина, по оценке Виталия Киро, находится в особой ситуации.

С одной стороны – дефицит кадров и миграция, с другой – высокая адаптивность бизнеса, это создает условия, когда автоматизация не является выбором, а становится необходимостью. Наиболее уязвимыми остаются сферы:

копирайтинг и контент;

поддержка клиентов;

базовая бухгалтерия;

шаблонный дизайн и SMM;

junior-аналитика.

В то же время малый бизнес получает преимущество благодаря доступу к "цифровым сотрудникам", которые позволяют выполнять больший объем работы без расширения штата. Киро подчеркивает, что вопрос сейчас больше не в том, исчезнет ли работа, а в том, кто сможет адаптироваться к новым инструментам быстрее других.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине поиск трудовых мигрантов пока не считают приоритетом, зато основную ставку делают на возвращение украинцев из-за рубежа и привлечение к работе молодежи, людей старшего возраста. Правительство считает, что именно внутренних кадровых резервов может хватить, чтобы частично покрыть острый дефицит работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!