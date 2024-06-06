Работодатели эксплуатируют украинцев и заставляют работать на своих условиях: кто в зоне риска
Незадекларированный труд ограничивает права работников – в частности, работодатели получают неограниченные возможности давления и возможность принуждения их к работе на своих условиях. Кроме того, те, кто работает "в серую" лишается ряда соцгарантий.
Об этом рассказали в Госналоговой службе (ГНС). Там отметили, что работники, не имеющие должным образом оформленных трудовых отношений, также лишаются права на:
- достойные условия труда;
- защиту своих трудовых интересов.
"Соглашаетесь работать без трудового договора? Не рассчитывайте на достойные условия труда и исполнение устных договоренностей. Вас могут необоснованно оштрафовать, уволить без уведомления, не заплатить больничные или компенсацию в случае несчастного случая. И не надейтесь на достойную пенсию в старости", – объяснили в ГНС.
В то же время, подчеркнули там, отсутствие гарантий в трудовых отношениях означает плохие условия труда. А также:
- штрафы;
- "отсутствие уверенности в завтрашнем дне и социальной защиты";
- трудовую эксплуатацию.
Большинство украинцев собираются увольняться в ближайшее время
Тем временем, согласно результатам соответствующего опроса, 63% украинцев рассматривают возможность смены места работы в ближайшие 6 месяцев. Причина – недовольство зарплатами:
- средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы работников, – 32 404 грн в месяц;
- фактическая средняя зарплата составляет 18 464 грн.
Кроме того, работников не устраивают отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста. А также:
- неудовлетворительные условия труда;
- некомфортная атмосфера в коллективе;
- несоответствие личных ценностей принципам компании.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%.
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