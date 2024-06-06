Работодатели эксплуатируют украинцев и заставляют работать на своих условиях: кто в зоне риска

Незадекларированный труд ограничивает права работников – в частности, работодатели получают неограниченные возможности давления и возможность принуждения их к работе на своих условиях. Кроме того, те, кто работает "в серую" лишается ряда соцгарантий.

Об этом рассказали в Госналоговой службе (ГНС). Там отметили, что работники, не имеющие должным образом оформленных трудовых отношений, также лишаются права на:

достойные условия труда;

защиту своих трудовых интересов.

"Соглашаетесь работать без трудового договора? Не рассчитывайте на достойные условия труда и исполнение устных договоренностей. Вас могут необоснованно оштрафовать, уволить без уведомления, не заплатить больничные или компенсацию в случае несчастного случая. И не надейтесь на достойную пенсию в старости", – объяснили в ГНС.

В то же время, подчеркнули там, отсутствие гарантий в трудовых отношениях означает плохие условия труда. А также:

штрафы;

"отсутствие уверенности в завтрашнем дне и социальной защиты";

трудовую эксплуатацию.

Большинство украинцев собираются увольняться в ближайшее время

Тем временем, согласно результатам соответствующего опроса, 63% украинцев рассматривают возможность смены места работы в ближайшие 6 месяцев. Причина – недовольство зарплатами:

средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы работников, – 32 404 грн в месяц;

фактическая средняя зарплата составляет 18 464 грн.

Кроме того, работников не устраивают отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста. А также:

неудовлетворительные условия труда;

некомфортная атмосфера в коллективе;

несоответствие личных ценностей принципам компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%.

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