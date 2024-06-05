Большинство украинцев собираются увольняться в ближайшее время: что массово не устраивает работников

В Украине результаты опроса работников показали, что 63% респондентов рассматривают возможность смены места работы в ближайшие 6 месяцев. Украинцев массово не устраивают зарплаты. Средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы работников, – 32 404 грн в месяц, тогда как фактическая средняя зарплата составляет 18 464 грн.

Об этом со ссылкой на заявление представительницы исследовательского агентства Викторию Скорботу сообщает NV Бизнес. "Мы представили результаты опроса украинских работников по поводу их готовности менять работу, ключевых факторов при выборе места трудоустройства, популярных источников поиска работы и ожиданий уровня заработной платы", – отмечает эксперт.

Как показывают результаты опроса, подавляющее большинство украинцев (63%) рассматривают возможность смены места работы в течение ближайших 6 месяцев. Причем почти треть (31%) уверенно настроены на это решение, а еще 32% склоняются к нему.

По ее словам, среди основных мотивов, побуждающих респондентов к смене работы – желание получать более высокую зарплату. Кроме того, работники не устраивают отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста, неудовлетворительные условия труда, некомфортная атмосфера в коллективе и несоответствие личных ценностей принципам компании.

Отношение средней реальной заработной платы к желаемой (индекс удовлетворенности уровнем оплаты труда) составляет всего 57%. Другими словами, в среднем украинцы получают чуть больше половины той суммы, которая бы их устраивала.

Наибольший разрыв между фактической и желаемой зарплатой наблюдается в группе с низкими доходами (до 7500 грн.). Для них желаемая зарплата превышает реальную в среднем в 2,5 раза. Исследование было проведено методом онлайн-интервью (CAWI) в период с 13 февраля по 3 марта 2024 года. В опросе приняли участие 322 респондента в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих на подконтрольной территории Украины.

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