Работница ТЦК задекларировала Porsche Panamera и машину за смешную сумму: цены не соответствуют рыночным

Специалистка отдела призыва Хмельницкого ТЦК и СП Алены Кольцовой вместес мужем за несколько лет купила несколько автомобилей, рыночная стоимость которых достигает до 40 тыс. долларов, при том в декларации они указали, что потратили всего 96 тыс. грн (около 2,2 тыс. долларов на момент покупки).

Об этом говорится в опубликованном на сайте НАПК документе. OBOZ.UA исследовал декларацию работницы ТЦК и нашел объявление, благодаря которому была куплена одна из машин чиновницы. И цена в этом объявлении – в 11 раз выше, чем та, которую указала в декларации женщина.

Что принадлежит должностному лицу ТЦК

Если одни чиновники удивляют суммами, которые они готовы тратить на свои машины, другие – своим бешеным везением и умением торговаться. Так, ведущая специалистка отдела призыва Хмельницкого ОТЦК и СП Алена Кольцова в прошлом году стала обладательницей Nissan Qashqai 2018 г. в. Такая машина стоит около 15–18 тыс. долларов. Тогда как чиновница приобрела его всего за 50 тыс. грн, то есть примерно 1,2 тыс. долларов по состоянию на прошлый год.

OBOZ.UA удалось найти автомобиль, который приобрела сотрудница ТЦК. Машину купили через объявление на специализированном сайте. Страница с этой машиной уже удалена, однако часть объявления удалось воссоздать. Продавец указывал цену в 13,6 тыс. долларов. Машина находится "на ходу", пробег – 92 тыс. км. Как работнице ТЦК удалось авто, которое продавали за 13,6 тыс. долларов, купить у этого же продавца за 1,2 тыс. долларов – большая загадка.

При этом можно утверждать, что 13,6 тыс. долларов работница ТЦК потратить не могла. Ведь ее муж, россиянин Юрий, в прошлом году зарабатывал 6,1 тыс. грн в месяц, сама работница ТЦК получает зарплату в размере около 19,5 тыс. грн. А размер сбережений семьи за год почти не изменился (у мужа задекларировано 25 тыс. долларов).

Наверное, муж Юрий также обладает особым навыком торговаться. В 2023-м он купил автомобиль Porsche Panamera 2014 г. в. Такая машинастоит сейчас около 25 тыс. долларов. Муж работницы ТЦК отметил, что автомобиль обошелся ему в 46 тыс. грн.

Отметим, в Украине чиновники разных уровней подали около 634 тыс. деклараций. Они предоставляют возможность общественности и СМИ обращать внимание правоохранителей на аномальные расходы или доходы отдельных чиновников. Иногда чиновники для того, чтобы объяснить источник происхождения средств для покупки авто, недвижимости, значительно занижают стоимость имущества.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине целый ряд нардепов владеет (или пользуются) имениями площадями более тысячи квадратных метров. Некоторые политики оформляют имущество на маму, жену и даже тестя. OBOZ.UA изучил сотни деклараций народных депутатов и выбрал владельцев крупнейших домов. Среди них – представители разных политических фракций.

