Пять аптечных сетей уплатили рекордные 4,5 млрд грн налогов в 2024 году

Сеть аптек "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 9-1-1", "Бажаємо здоров'я" и "Аптека Доброго Дня" уплатили в государственный бюджет 4,5 миллиарда гривен налогов в 2024 году. Налоговые поступления от сетей выросли на 20% по сравнению с 2023 годом, что делает их одними из самых стабильных плательщиков в государственный бюджет.

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Аптечные ритейлеры стали также одними из крупнейших корпоративных доноров в социальных и благотворительных проектах. Сеть "АНЦ" направила более 125 миллионов гривен на благотворительную помощь, "Подорожник" 0 93 миллиона гривен. "Аптека Доброго Дня" профинансировала обучение более 9,5 тысячи военных тактической медицине, обеспечив их современными аптечками IFAK. "Аптека 9-1-1" системно занимается детьми в прифронтовых общинах и видит особой миссией обеспечение лекарствами населения на прифронтовых и деоккупированных территориях, где доступ к медикаментам часто ограничен. Национальная сеть аптек "Бажаємо здоров'я" активно участвует в государственных и социальных программах и постоянно поддерживает воинские части.

Влияние на потребительский рынок

Результаты социологического исследования, проведенного в апреле компанией Gradus Research, показали, что более половины респондентов (56,9%) убеждены, что конкуренция между аптеками положительно влияет на потребительский выбор, улучшая предложение и цену на лекарства для покупателей. По результатам опроса, 71% респондентов отмечают: чем больше аптек в населенном пункте, тем легче найти нужные лекарства. 66,8% опрошенных также подтверждают, что большее количество аптек способствует поиску лучшей цены на лекарственные средства.

В условиях, когда более 85% стоимости лекарств украинцы оплачивают из собственного кармана, маркетинговые инструменты аптечных ритейлеров 1 программы лояльности, скидки и социальные программы для пенсионеров и ветеранов 2 становятся важным механизмом поддержки населения.

Напомним, что с марта 2025 года вступило в силу постановление МОЗ Украины, которое запрещает заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и ритейлерами. Аптеки в рамках соглашений между ними и производителями направляли большую часть этих средств (порой до 90%) на снижение цен для покупателей. Такие соглашения ранее инициировали сами производители из-за высокой конкуренции и большого количества похожих препаратов на рынке.

Уже пять месяцев как действует запрет маркетинга, однако, производители так и не снизили отпускные цены на свою продукцию. Это, добавляют эксперты, опровергает аргументы о том, что договоры повышали стоимость лекарств. Более того, в Минздраве признали, что отмена маркетинга не дала ожидаемого результата.