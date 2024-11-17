Российские банки предлагают самые высокие ставки по депозитам за последние 15 лет: почему и что будет дальше

Средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках РФ в ноябре 2024 года достигла 20,91%, что является рекордом с 2009 года. Высокие ставки стимулировали приток средств населения, увеличив объемы депозитов на 6,7 трлн. рублей с начала года.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. Это явилось ответом на очередное повышение ключевой ставки Центральным банком России, которая уже достигла уровня начала 2000-х годов.

Повышение ключевой ставки Центральным банком РФ оказало существенное влияние на процентную политику коммерческих банков. Высокие ставки теперь предлагаются не только по депозитам, но и по кредитам:

ипотечные кредиты в "Сбербанке" теперь стартуют с 28% годовых , что делает их одним из самых дорогих на рынке за последние два десятилетия;

в "Сбербанке" теперь стартуют с , что делает их одним из самых дорогих на рынке за последние два десятилетия; индекс ставок по вкладам FRG100, рассчитываемый на основе 400 предложений от 80 крупнейших банков России, достиг рекордного значения в 17,05% на 17 ноября. Это максимальный уровень с момента его введения в 2017 году.

Такое повышение ставок обусловлено не только рекомендациями Центрального банка, но и попытками банков привлечь больше населения на фоне экономической нестабильности. Увеличение ставок явилось прямым следствием агрессивной монетарной политики Центрального банка России.

В попытке умерить инфляцию и стабилизировать финансовый рынок регулятор неоднократно повышал ключевую ставку, которая, по прогнозам, может достичь 22-23% в декабре 2024 года. Высокие ставки стимулировали значительный приток средств населения в банки:

С начала 2024 года объемы депозитов выросли на 14,8% , или на 6,7 трлн рублей , достигнув 52 трлн рублей . Это более чем вдвое превышает прирост предыдущего года, составлявший всего 3 трлн рублей;

, или на , достигнув . Это более чем вдвое превышает прирост предыдущего года, составлявший всего основной прирост произошел за счет срочных вкладов, в то время как остатки на текущих счетах населения сокращаются.

Эта тенденция свидетельствует о том, что население предпочитает долгосрочные вклады с высокими процентами, пытаясь защитить свои сбережения от инфляции. По оценкам Центрального банка, значительная часть прироста депозитов обеспечивается капитализацией процентов: в начале года это составило около 200 млрд рублей в месяц, а в сентябре – уже более 300 млрд рублей.

Благодаря росту процентных ставок доходы населения от депозитов существенно увеличились. Доля доходов от процентов по вкладам в структуре денежных доходов населения достигла рекордного уровня:

8,7% в первом квартале 2024;

7,8% во втором квартале;

во втором квартале; 8,4% в третьем квартале.

Это превышает предыдущие рекорды 2022 года, когда максимальный уровень доходов от собственности составил всего 7,2%. Экономисты отмечают, что повышение ставок сделало население основным бенефициаром изменений в финансовой политике. Даже при постепенном снижении ключевой ставки в 2025 году ожидается, что доходы населения от депозитов могут составить около 3% ВВП.

Центральный банк России планирует еще одно повышение ключевой ставки в декабре 2024 года. Ожидается, что ставка поднимется до 22% или даже до 23%, что станет самым высоким уровнем с начала 2000-х годов. Это может еще больше увеличить ставки по депозитам и кредитам, стимулируя приток средств в банковскую систему, но в то же время повышая финансовую нагрузку на заемщиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская валюта обновила свой минимум за год. И впервые с октября-2023 опустилась до 100 рублей за доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!