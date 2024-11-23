Путин испугал рубль: в России валюта обвалилась до рекордных показателей после новых угроз Кремля

В России официальный курс рубля (устанавливается Центробанком РФ) 23 ноября достиг самого низкого показателя за последний год. Доллар в РФ стоит 102,5 руб. При этом в обменниках для простых россиян курс достигает отметки 104,5 руб. Обвал российской национальной валюты произошел после заявлений главы Кремля Владимира Путина с угрозами атак по применению межконтинентальной баллистической ракеты.

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Российский рубль упал до самого низкого показателя с момента начала полномасштабной войны, говорится в официальных данных Центробанка РФ. Помимо угроз новых атак Путин также обновил доктрину страны, чтобы расширить сценарии, позволяющие использование атомного оружия.

События ужесточили давление на рубль на фоне ослабления контроля над движением капитала со стороны российского правительства, поскольку более слабая валюта помогает Кремлю финансировать свой бюджет. Москва еще больше смягчила обязательную конвертацию до 25% доходов для крупнейших экспортных компаний по сравнению с 80% доходов в начале года, что значительно снизило спрос на рубли. Кроме того, на рубль также оказывали давление пессимистические перспективы китайской экономики, что ограничивало ожидания внешнего спроса на российские товары.

"Очередная неделя рубль завершает заметным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В ходе пятничных внебиржевых торгов курс доллара достигал уровня 103,75 руб./$, Максима с марта 2022 года. С учетом небольшой коррекции и закрепления у отметки 104,34 руб. ./$ Рост за неделю составил 4,34 руб", – сообщает одно из русских изданий.

Что еще влияет на курс рубля в России

Как сообщает издание Investing.com, российские аналитики связывают очередное снижение рубля со снижением показателей российского экспорта, что объясняется и санкциями, и сырьевыми котировками. К примеру, цены на российскую нефть Urals еще в середине октября опустились ниже $ 70 за баррель после летних $ 75-80, что сократило предложение валюты.

Кроме того, в октябре выросли объемы импорта в РФ, что привело к росту спроса на валюту. А из-за сложностей в трансграничных платежах стоимость импортных товаров возросла, что повлекло за собой дополнительные расходы в валюте.

Кроме того, растет спрос на валюту и со стороны портфельных инвесторов-нерезидентов. Они массово исходят из российских акций и облигаций и сокращают свою долю в прямых инвестициях.

Доллар в целом укрепился после президентских выборов в США, но к этой валюте рубль подешевел сильнее, чем до всех остальных. Победу Дональда Трампа связывают с ростом инфляции в США, что может укрепить курс доллара еще сильнее, поскольку Федеральный резерв страны возобновит повышение процентных ставок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российская валюта стабильно проседает последние пару месяцев, что заставило экспертов искать виновных в происходящем. Некоторые из них пришли к выводу, что виновниками обрушения рубля могут быть местные банки.

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