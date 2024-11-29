ПУМБ предоставляет возможность ФЛП получить онлайн кредит без залога до 1,5 млн грн

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) пересмотрел условия финансирования для физических лиц-предпринимателей, увеличив максимальную сумму кредита для них до 1,5 млн грн.

Другие условия онлайн-кредитования остались неизменными и выгодными:

ПУМБ не имеет ограничений по сроку деятельности ФЛП для кредитования

Быстрое решение по кредитному лимиту в течение дня

Оформление полностью онлайн

Возможность брать кредитные средства частями в пределах лимита в течение 30 дней

Кредитные средства сразу на счет ФЛП

Срок кредитования – до 36 месяцев

Ежемесячная комиссия – от 1,6 до 2%. Единовременная комиссия – 1%.

"При любых обстоятельствах мы остаемся бок о бок с нашими клиентами-предпринимателями. Общаясь с ними ежедневно, мы знаем и максимально быстро реагируем на их потребности. Именно поэтому предоставляем им возможность получать больше финансовых ресурсов для поддержки и развития. Ведь для того, чтобы продолжать расти, бизнесу всегда нужна финансовая поддержка банка-партнера", – комментирует Виктор Харковец, директор департамента развития кредитного бизнеса ПУМБ.

С начала года почти 5 тысяч предпринимателей уже воспользовались возможностью привлечь дополнительные средства для своего бизнеса. Большинство из них – сделали это онлайн. В целом наш банк выдал уже почти 1,5 млрд кредитных средств как для действующих, так и вновь открытых ФЛП. А значит – ПУМБ активно поддерживает развитие микро и малого бизнеса в Украине. Кроме финансирования, мы предлагаем предпринимателям современные технологические продукты и сервисы для бизнеса, чтобы они получали лучший клиентский опыт и удобно пользовались услугами банка онлайн в приложении ПУМБ Бизнес.

Чтобы получить 1,5 млн грн в кредит:

Подайте заявку и заполните анкету онлайн. Вам нужно будет приложение Дія Откройте счет ФЛП в ПУМБ Оформите кредитный договор в web-банке или мобильном приложении, даже в выходной день Банк сразу перечислит кредитные средства на ваш счет ФЛП

На сегодня ПУМБ обеспечивает экосистему технологических решений для предпринимателей, в частности мобильное приложение или web-банк, а также различные платежные решения (в частности POS-терминалы, ПУМБ Терминал или Tap to Phone, оплата по QR-коду или ссылке) – все это позволяет предпринимателям сосредоточиться только на своем бизнесе.

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