Puma вернулась в РФ: изменили название и взвинтили цены 

В Россию вернулся спортивный бренд Puma. На месте фирменного магазина открылся Amazing Red, который продает оригинальный товар по ценам примерно на 20–30% выше, чем раньше.

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Как пишут российские Telegram-каналы, магазин пытается позиционировать себя как мультибрендовый. "Все как и было, но теперь подороже. Например, кроссы Puma RS обойдутся в 15к, вместо 11. А чтобы юридически всё было чисто, магазин оформлен как мультибрендовый — якобы и с педалями от Nike, Adidas и пр. Однако ничего из этого там нет", – рассказывают сотрудники.

С российского рынка компания ушла ещё в марте 22-го. Но уже через восемь месяцев, в ноябре, сотрудников начали собирать и готовить к работе. Именно тогда бывший топ-менеджер российского "Найка" зарегистрировал новое ООО. Но запуск затянулся, и открыть Amazing Red на нескольких старых точках вышло только сейчас.

Всё выставленное на полках – остатки со складов, так как продукцию закупали на год вперед. Но и новинки не будут проблемой. За счет параллельного импорта хотят привозить всё вплоть до носочков и даже коллабов с Ferrari и BMW.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский миллиардер Олег Тиньков отказался от гражданства РФ. Он объяснил, что не хочет ассоциироваться с "путинским фашизмом".

Также Тиньков заявил, что российские олигархи не поддерживают войну против Украины, которую развязал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списке Forbes из первой двадцатки его антивоенную позицию в личных разговорах разделили 12 человек.

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