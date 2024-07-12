Проверят каждую квартиру: за какие нарушения украинцам обязательно отключат газ

В Украине с 2024-го проводят технический осмотр внутридомовых газовых сетей. В том числе проверять будут и газовое оборудование в квартирах. При этом за целый ряд нарушений во время проверки представители газовой службы обязаны отключить газ.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Пришла бригада от "Газораспределительных сетей Украины". Проверили каждую квартиру. В моем подъезде две отключили: в одной не было отдельной спальни, а была студия. В одной комнате газ и там же спали. А это нарушение. А в других была вытяжка выведена в вентиляционный канал, а он должен быть свободным", – рассказал OBOZ.UA глава одного из ОСМД в Киевской области.

Самые распространенные случаи, из-за которых происходит прекращение газоснабжения:

газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации;

нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам;

нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов;

в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).

Проблемы действительно могут возникнуть, если вы самостоятельно превратили свою квартиру в студию. По требованиям Государственных строительных норм В.2.5-20:2018 "Газоснабжение", установка газовых плит разрешается в помещениях кухонь, имеющих вытяжной вентиляционный канал или оконный проветриватель.

"По техническому паспорту квартиры-студии должно быть определено наличие кухни. Если кухня не определена по паспорту с соответствующими данными по объему помещения или проведена перепланировка квартиры, не узаконенная соответствующими органами архитектурно-строительного контроля, в таком помещении установка газовых приборов не разрешается. В случае обустройства квартиры-студии путем объединения помещений кухни и комнаты необходимо решить вопрос узаконивания перепланировки квартиры", – объясняют в "Газсетях".

То есть если вы самостоятельно демонтировали стену между единственной комнатой и кухней, пользоваться газовыми приборами в таком помещении запрещено. Придется либо восстанавливать стену в соответствии с техническим паспортом на квартиру, либо отказаться от использования газа.

Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, также должны прекратить газоснабжение в случае:

наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

необеспечения собственником технического обслуживания.

"Об этом говорится в пункте 5.7. раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. № 285, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 08.06.2015 г. № 674/27119", – объясняют в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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