Мошенники из Украины обманули иностранцев более чем на 10 млн грн: как действовала схема подпольного call-центра

В Украине разоблачили преступную организацию, которая действовала через мошеннический call-центр и обманула граждан Литвы более чем на 11 млн грн. Мошенники выдавали себя за работников банков и правоохранительных органов, выманивали конфиденциальные данные и переводили украденные средства через сложные финансовые схемы, но правоохранители остановили их деятельность.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Оперативники ДСР и следователи Нацполиции совместно с стражами порядка Литвы и Латвии при поддержке Евроюста разоблачили деятельность масштабной мошеннической сети.

Установлены 14 человек, причастных к организации преступного call-центра, действовавшего в городе Каменское под руководством местного криминального авторитета. Правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах на общую сумму почти 7,5 млн грн, а также технику и роскошные автомобили. Для эффективной работы преступной схемы была создана четкая иерархия:

лидер группировки контролировал финансовые операции и координировал работу подчиненных;

контролировал финансовые операции и координировал работу подчиненных; куратор отвечал за деятельность мошеннического call-центра;

отвечал за деятельность мошеннического call-центра; отдел кадров отбирал персонал, работавший в схеме;

отбирал персонал, работавший в схеме; администраторы обучали операторов, разрабатывали алгоритмы обмана;

обучали операторов, разрабатывали алгоритмы обмана; финансисты следили за оборотом средств и организовывали их перевод в криптовалюту;

следили за оборотом средств и организовывали их перевод в криптовалюту; технический персонал покупал клиентские базы в даркнете и обеспечивал коммуникации с жертвами.

Мошенники выдавали себя за представителей правоохранительных органов и иностранных банков. Они звонили по телефону гражданам Литвы, сообщая о подозрительных транзакциях на их счетах. В результате жертвы сами передавали мошенникам конфиденциальные данные, после чего аферисты получали доступ к их финансам.

Как отмывали деньги

деньги переводили на счета подставных лиц (дропов);

далее они устремлялись на криптовалютные биржи в Азии;

впоследствии попадали на холодные криптогаманцы аффилированных лиц;

наконец деньги возвращались на счета украинских банков, подконтрольные преступной организации.

По такой схеме мошенники смогли завладеть более 11 млн. грн., которые вкладывали в расширение своего "бизнеса" и роскошный образ жизни. Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области следователи областной полиции при поддержке бойцов КОРД провели масштабную спецоперацию.

В результате были задержаны 13 участников преступной организации, среди которых жители Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области. В ходе 35 обысков изъято:

наличные деньги в иностранной и национальной валюте на сумму около 7,5 млн грн;

десятки банковских карт и мобильных телефонов;

компьютерная техника и черновые записи;

элитные автомобили (BMW, LEXUS и т.п.).

Организатору и другим фигурантам избраны меры предосторожности. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей колл-центров обманули около 33 тыс. людей во всем мире и выманили суммарно более 275 млн. долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.

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