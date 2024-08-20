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Процедуру покупки билетов на автобусы за границу обновили для всех украинцев: как теперь можно купить

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
2,9 т.
В Украине добавили новый безопасный способ покупки билетов на международные автобусные рейсы

Украинцам будет проще уехать за границу автобусом. Теперь приобрести билеты на международные рейсы можно на специальной платформе, запущенной Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры.

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В новом государственном Реестре международных автобусных маршрутов можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах. Особенностью площадки является повышенное качество и безопасность перевозок, поскольку пользователи смогут:

  • выбрать легального и проверенного перевозчика;
  • спланировать безопасный маршрут;
  • узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.

В настоящее время на портале представлено более 1,2 тыс. рейсов. Планируя поездку, можно выбрать тот рейс, который будет проходить границу без очередей, а также узнать протяженность маршрута и ориентировочное время в пути. Кроме того, можно выбрать конкретного перевозчика или автобусную станцию, которую нужно проехать.

Регистр международных автобусных маршрутов в Кабинете министров объявили еще в январе. Он был запущен в рамках комплексной реформы международных пассажирских перевозок.

Как меняют международные пассажирские перевозки?

По данным исследования Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, в 2023 году 7,5 миллиона украинцев пользовались автобусами для пересечения границы. 90% из них женщины, треть – ехали с детьми. Чтобы упростить и сделать международные перевозки более безопасными, в Украине запустили реформу.

Помимо запуска онлайн-портала для пассажира и перевозчика autobus.gov.ua, реформа также включает в себя:

  • запуск єЧерги для автобусов – это позволит вовремя реагировать на вызовы, которые могут случиться на границе и не держать людей в ожидании перед пунктами пропуска, а также автоматически проверять разрешительные документы, чтобы предупредить нелегальные перевозки;
  • создание онлайн-кабинета перевозчика для открытия международных маршрутов – чтобы заменить бумажную и бюрократизированную процедуру открытия маршрута быстрой и полностью цифровой процедурой;
  • обновление правил перевозок и упрощение доступа к рынку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменили форму билетов на автобусные маршруты – теперь на них должны быть нанесены такие обязательные атрибуты как информация о маршруте, стоимости проезда и данные о перевозчике. Электронные билеты на телефоне или другом гаджете теперь равноценны напечатанным и могут использоваться на всех маршрутах.

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