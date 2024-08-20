Процедуру покупки билетов на автобусы за границу обновили для всех украинцев: как теперь можно купить

Украинцам будет проще уехать за границу автобусом. Теперь приобрести билеты на международные рейсы можно на специальной платформе, запущенной Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры.

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В новом государственном Реестре международных автобусных маршрутов можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах. Особенностью площадки является повышенное качество и безопасность перевозок, поскольку пользователи смогут:

выбрать легального и проверенного перевозчика;

спланировать безопасный маршрут;

узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.

В настоящее время на портале представлено более 1,2 тыс. рейсов. Планируя поездку, можно выбрать тот рейс, который будет проходить границу без очередей, а также узнать протяженность маршрута и ориентировочное время в пути. Кроме того, можно выбрать конкретного перевозчика или автобусную станцию, которую нужно проехать.

Регистр международных автобусных маршрутов в Кабинете министров объявили еще в январе. Он был запущен в рамках комплексной реформы международных пассажирских перевозок.

Как меняют международные пассажирские перевозки?

По данным исследования Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, в 2023 году 7,5 миллиона украинцев пользовались автобусами для пересечения границы. 90% из них женщины, треть – ехали с детьми. Чтобы упростить и сделать международные перевозки более безопасными, в Украине запустили реформу.

Помимо запуска онлайн-портала для пассажира и перевозчика autobus.gov.ua, реформа также включает в себя:

запуск єЧерги для автобусов – это позволит вовремя реагировать на вызовы, которые могут случиться на границе и не держать людей в ожидании перед пунктами пропуска, а также автоматически проверять разрешительные документы, чтобы предупредить нелегальные перевозки;

создание онлайн-кабинета перевозчика для открытия международных маршрутов – чтобы заменить бумажную и бюрократизированную процедуру открытия маршрута быстрой и полностью цифровой процедурой;

обновление правил перевозок и упрощение доступа к рынку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменили форму билетов на автобусные маршруты – теперь на них должны быть нанесены такие обязательные атрибуты как информация о маршруте, стоимости проезда и данные о перевозчике. Электронные билеты на телефоне или другом гаджете теперь равноценны напечатанным и могут использоваться на всех маршрутах.

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