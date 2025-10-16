Пространство для маневра у Путина сжалось до минимума: Трамп может погрузить РФ в топливный коллапс

Изоляция России со стороны ее ближайших союзников – Беларуси, Индии и Китая, – которой добиваются США, может вынудить диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Иначе РФ рискует оказаться в глубочайшем топливном кризисе.

Об этом заявил OBOZ.UA экономический обозреватель и экономист Вячеслав Ширяев. Он объяснил, чего добивается американская администрация и как это поможет остановить полномасштабную агрессию РФ.

Чем могут подкупить Лукашенко

Ширяев напомнил о желании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заключить торговую сделку с США. Те, в свою очередь, уже сняли санкции с беларуской государственной авиакомпании "Белавиа" и готовятся возобновить работу посольства в Минске. Но взамен Трамп хочет большего.

"Трамп хочет от Беларуси, впрочем, того же самого, что от Индии и от Китая, – чтобы они перестали помогать Путину обходить санкции, чтобы они перестали пополнять казну Путина для войны", – предположил эксперт.

Он допустил, что, если Россия станет сверхзависимой от импорта беларуского бензина, Трамп может потребовать от Лукашенко обрезать поставки топлива. Поэтому полагаться на Беларусь в вопросе разрешения топливного кризиса в РФ Путину не стоит.

"Вообще для Путина, мне кажется, все пространство для маневра сжимается просто до минимума", – подчеркнул Ширяев.

Подход США к Китаю и Индии

Он напомнил и о другом аспекте американской политики: США давят на Индию и и Китай, чтобы те сократили закупки российской нефти, так как Индия поставляет взамен топливо. На этом фоне Пекин готов к переговорам об отмене новых стопроцентных пошлин с 1 ноября, а Индия уже подтвердила готовность диверсифицировать поставки энергоресурсов.

"Никаких вариантов выскочить у Путина сейчас нет", – уверен экономист.

Поэтому, если Украина продолжит интенсивные удары, РФ рискует утратить 60% нефтепереработки.

"Когда у вас выбито 60% своих мощностей и когда еще Трамп давит на ваших партнеров, которые могут дать бензин, – ну это все, это тупик. То есть нужно сдаваться, нужно идти на условия Трампа", – считает Вячеслав Ширяев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что топливный кризис в России уже добрался даже до нефтяной Тюмени – на заправках вводят ограничения до 30 литров в одни руки, а цены на бензин превысили 70-80 рублей за литр. Причиной стали удары по НПЗ, приведшие к дефициту топлива более чем в 57 регионах, очередям на заправках и стремительному подорожанию бензина.

