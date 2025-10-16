Индия приняла ультиматум Трампа: Кремль рискует потерять миллиарды евро

Индия готовится расширить список поставщиков энергоресурсов, чтобы диверсифицировать источники обеспечения страны нефтью и газом. Это означает, что страна действительно хотя бы частично, но уменьшит объемы закупок углеводородов у России за счет увеличения поставок из Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии. В дипломатическом ведомстве напомнили, что эта страна является значительным импортером нефти и газа.

"Нашей постоянной приоритетной целью было защитить интересы индийских потребителей от нестабильных ситуаций с энергетикой. Наша политика импорта полностью руководствуется этой целью. Обеспечение стабильных цен на энергию и гарантированных поставок было двумя ключевыми целями нашей энергетической политики. Это включает расширение источников энергоснабжения и диверсификацию в соответствии с рыночными условиями", – отметили в МИД.

В заявлении указано, что администрация президента США Дональда Трампа проявила заинтересованность в углублении энергетического сотрудничества с Индией. Это стало результатом неоднократных попыток Нью-Дели в течение последнего десятилетия расширить закупки американских энергоресурсов. Сейчас стороны продолжают переговоры по этому поводу.

Что предшествовало

Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти – такое обещание ему дал индийский премьер Нарендра Моди. Президент США назвал это "большим прорывом", который оставит Россию без денег продолжать войну в Украине.

"Моди мой друг. У нас прекрасные отношения. Мы были не рады тому, что он покупает нефть у России. Потому что Россия продолжает эту бессмысленную войну... Я хотел, чтобы она прекратилась, и был недоволен тем, что Индия покупала нефть. Сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России", – сказал Трамп и заявил, что будет убеждать Китай поступить так же.

По словам президента США, прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится. Из-за значительных объемов импорта российских энергоресурсов в начале августа Трамп наложил на товары из Индии дополнительные 25% пошлины, после чего общий налог на индийский импорт достиг 50%. Кроме того, он призвал партнеров поступить так же.

Как сообщал OBOZ.UA, Индия одним из главных потребителей энергоресурсов страны-агрессора. В начале сентября министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

