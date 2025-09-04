Прокуроры оформили миллионные пенсии и продолжают работать: как они отсудили особые права и чем они лучше медиков и учителей

В Украине самый богатый прокурор как пенсию получает от ПФУ выплату, которой хватило бы на 40 обычных средних таких выплат. И это только один прокурор. И хотя пенсии получают всего около 5,8 тыс. прокуроров, на них ежемесячно тратят из бюджета почти 125,3 млн грн.

Видео дня

Если обычный учитель может получить пенсию за выслугу лет только в 55 лет, и то при условии, что он прекращает работать по профессии, то прокуроры имеют возможность продолжать свою карьеру и получать космические выплаты от ПФУ. При этом по меньшей мере 18 прокуроров вышли на пенсию, не достигнув даже своего 40-летия.

О том, кто из работающих прокуроров получает миллионные пенсии и почему для них создали условия лучше, чем для медиков или учителе, читайте в материале OBOZ.UA.

Прокуроры с огромными пенсиями

Прокуроры едва ли не единственные "специальные" пенсионеры, которые могут выходить на пенсию, имея всего лишь 10 лет стажа (если есть инвалидность) и не достигнув определенного возраста. Средний пенсионный возраст прокурора – всего 47 лет. Однако на самом деле львиная доля правоохранителей начинают получать выплаты из ПФУ значительно раньше.

Если медикам или учителям нужно заработать свою пенсию и шансы получить ее появляются только в конце карьеры, то для прокурора выплата от ПФУ – фактически вторая зарплата. При этом иногда размер этой "второй" зарплаты может быть даже выше, чем фактическая.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры Денис Анисимов за прошлый год задекларировал пенсию в размере 1,3 млн грн, тогда как его годовая зарплата составила всего лишь 1,2 млн грн. Здесь стоит отметить, что, вероятно, такой размер пенсии объясняется перерасчетом задним числом, которого он добился в суде. Благодаря этому в среднем ежемесячно ПФУ платил ему в прошлом году по 108,5 тыс. грн ("чистая" пенсия меньше, речь идет о среднемесячной выплате с учетом перерасчета задним числом).

Денис Анисимов вышел на пенсию в 2017-м, тогда ему было всего лишь 43 года. Он работал прокурором отдела международного сотрудничества прокуратуры Харьковской области. В реестре судебных решений сохранились десятки документов с его судами против ПФУ. Прокурор добился, чтобы ему платили пенсию в размере 90%, а еще – через суд регулярно повышает свою выплату.

Последним решением он добился, чтобы зарплату брали с учетом должностного оклада, надбавки за классный чин, надбавки за выслугу лет, надбавки за выполнение особо важной работы, надбавки за работу в условиях режимных ограничений, ежемесячных премий, суммы отпускных, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и материальной помощи на оздоровление во время ежегодного отпуска.

OBOZ.UA ознакомился с сотнями деклараций действующих работников прокуратуры. Десятки из них указали доход от ПФУ за прошлый год более чем в 1 млн грн. Речь идет только о тех прокурорах, которые продолжают работать. В частности:

Игорь Сидоренко, заместитель руководителя Сумской областной прокуратуры, начал получать пенсию с 2023-го. Тогда правоохранителю было 45 лет. За прошлый год он задекларировал выплату от ПФУ в размере 1,2 млн грн (101,5 тыс. грн в месяц) . В то же время зарплата прокурора составляла 1,6 млн грн. Он также добился такой пенсии в суде.

начал получать пенсию с 2023-го. Тогда правоохранителю За прошлый год он задекларировал выплату от ПФУ в размере 1,2 млн грн . В то же время зарплата прокурора составляла 1,6 млн грн. Он также добился такой пенсии в суде. Начальник Змиевского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области Валерий Лялюк за прошлый год получил 1,1 млн грн пенсии (94,2 тыс. грн в месяц). Эта сумма близка к размеру ежемесячной зарплаты Валерия Михайловича. Кстати, сын прокурора Евгений также работает в Харьковской областной прокуратуре – за прошлый год его зарплата составила 802 тыс. грн. Это меньше пенсии Валерия Лялюка. Прокурор получает пенсию еще с июня 2010-го (на тот момент прокурору было всего 42 года). При этом его пенсия составляет 90% от суммы ежемесячной зарплаты.

за прошлый год получил 1,1 млн грн пенсии Эта сумма близка к размеру ежемесячной зарплаты Валерия Михайловича. Кстати, сын прокурора Евгений также работает в Харьковской областной прокуратуре – за прошлый год его зарплата составила 802 тыс. грн. Это меньше пенсии Валерия Лялюка. Прокурор получает пенсию еще с июня 2010-го При этом его пенсия составляет 90% от суммы ежемесячной зарплаты. Первый заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры Владимир Лымарь за прошлый год задекларировал среднемесячную пенсию в размере 93,7 тыс. грн. Выплаты от ПФУ ему назначили в 2017-м, когда прокурору было 40 лет. В свой стаж он через суд зачел 2 года и почти 3 месяца обучения в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

И это лишь несколько из десятков действующих прокуроров, которые ежегодно получают более миллиона гривен выплат от ПФУ. При этом прокурор с самой большой пенсией – Андрей Саханов – уже не работает. Ранее он занимал одну из должностей в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре (был военным прокурором), но уже 15 лет получает пенсию. Украинские прокуроры – привилегированная категория с особыми правами. Поэтому пенсию Саханов начал получать с 40 лет. А его ежемесячная выплата от ПФУ составляет 251,7 тыс. грн.

Пенсионные правила для прокуроров хотят изменить: сейчас у них особое положение

В Верховной Раде только в первом чтении приняли законопроект председателя профильного комитета Галины Третьяковой №12278 о прокурорских пенсиях. Впереди – второе чтение. Этот документ предусматривает, что прокуроры не смогут выходить на пенсию по выслуге лет, пока они продолжают работать. Это создаст для них равные условия, например, с учителями.

Кроме того, меняются и правила индексации пенсий. Удастся ли парламенту проголосовать за этот документ во втором чтении, неизвестно. Но, даже если этот документ примут, никто не может гарантировать, что прокуроры не будут обращаться в суды и не будут заставлять ПФУ применять к себе старые нормы закона.

Напомним, размер пенсии прокурора составляет до 90% зарплаты. В то же время учителя или медики в лучшем случае могут претендовать на пенсию, размер которой – 55% от среднего заработка.

Прокуроры с инвалидностью могут выйти на пенсию, имея 10 лет стажа, а другие прокуроры (с помощью обращения в суд) – с 20 годами стажа. В то же время, например, учителям придется работать как минимум до 55 лет.

"Если мы говорим о выслуге лет, то это – возраст ее назначения (55 лет) и наличие не менее 30 лет (педагогического) страхового стажа, эта норма действует с апреля 2024 года. Получателям данного вида пенсии не проводятся некоторые виды перерасчетов, лицо должно быть уволено с должности, на основании которой осуществлено назначение пенсии. В случае, если лицо решило восстановиться в должности учителя, выплата пенсии будет прекращена. Если же мы говорим о выходе на пенсию в 60 лет – в таком случае также есть ряд требований", – рассказывают о пенсионных правах учителей в ПФУ.

Медикам пенсия назначается в размере не менее чем 55% от среднемесячного заработка. При этом работать придется как минимум до 50-55 лет (в зависимости от условий труда).

Здесь стоит отметить, что высокие пенсии прокуроров – не проблема. Проблема, что вместе с сотнями тысяч гривен, которые получают прокуроры, есть миллионы пенсионеров, которые получают выплату в размере до 4 тыс. грн. Такая диспропорция – несправедливое распределение ограниченного ресурса. Почему врач, который спасает жизни, должен цениться меньше, чем прокурор, который отвечает за "международное сотрудничество" в одной из областных прокуратур или ведет кадры в окружной прокуратуре?

Подробнее о распределении пенсий среди прокуроров, а также средней пенсии других категорий – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.