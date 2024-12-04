Прокурорская пенсия поражает: какие выплаты получают стражи порядка и почему на них не действуют общие правила

Прокурор Офиса Генеральной прокуратуры Максим Захаров за прошлый год задекларировал пенсию в размере и 64,3 тыс. грн в месяц (772,1 тыс. грн в год). Перерасчет пенсии он, как и тысячи его коллег, добился через суд. Если обычные украинцы не могут получать пенсию, размер которой больше 23,6 тыс. грн (10 минимальных), то прокуроры через суды все ограничения для себя снимают.

Видео дня

OBOZ.UA проанализировал декларации десятков прокуроров. Чаще высокие пенсии получают прокуроры из Харьковской области. При этом большая часть из них получают гораздо больше 10 минимальных пенсий. Например:

Семенец Юлия, руководитель отдела организационно-аналитической работы Харьковской облпрокуратуры в прошлом году получала пенсию в размере 55,5 тыс. грн в месяц. При этом зарплата была на уровне 98,2 тыс. грн.

Пенсия первого заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Харьковской области Александра Масельского составила 36,9 тыс. грн, в то время как зарплата была на уровне 78,5 тыс. грн. грн.

Первый замруководителя Изюмской окружной прокуратуры Роман Дмитренко получал зарплату в 110,7 тыс. грн, в то время как его пенсия достигла отметки в 66,5 тыс. грн. грн.

За последние десятилетия в Украине появилась отдельная группа – это "специальные" пенсионеры. К ним относятся силовики, прокуроры, судьи. У них есть особые условия выхода на заслуженный отдых, они пользуются отдельными законами и на фоне средней пенсии в 5,6 тыс. грн ежемесячно могут получать до 390 184 грн в месяц (наибольшая пенсия в Украине). По данным ПФУ, которые OBOZ.UA получил в ответ на свой запрос, на "специальные" пенсии в 2024-м потратят 119,3 млрд грн. Этих средств хватило бы, чтобы повысить все пенсии в Украине до уровня не ниже фактического прожиточного минимума.

Но вместо того, чтобы все украинцы получали пенсии, которых хватало бы хотя бы на удовлетворение базовых потребностей, в Украине отдельные пенсионеры получают десятки и даже сотни тысяч гривен, тогда как другие – по несколько тысяч. Военные (речь идет о кадровых военных, которые сейчас находятся на ранней пенсии и не подлежат всеобщей мобилизации), прокуроры, судьи еще молодыми людьми выходят на пенсию и получают огромные выплаты.

Прокурор первого отдела процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры Денис Анисимов получал в прошлом году зарплату в размере 87,5 тыс. грн, в то время как его пенсия достигла отметки 72,6 тыс. грн. грн в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, молодой киевский прокурор Ярослав Захарченко окончил Национальную академию прокуратуры летом 2013 года. А уже в 2022 году, получив 9 лет стажа, прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Витальевич вышел на пенсию . Сначала он ушел на пенсию в связи с инвалидностью. МСЭК определила у него вторую группу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!