Производители Pepsi, Sandora, Snickers, M&M’s объявлены международными спонсорами войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие продовольственные компании мира PepsiCo (бренды Lay’s, Mirinda, Pepsi, Sandora, 7up, "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик" и пр.) и Mars (бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree и пр.) в перечень международных спонсоров войны. Это грозит им серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

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Об этом рассказали в самом НАПК. Там отметили, что эти компании продолжают работать в России, несмотря на заявления о:

сокращении своего бизнеса;

прекращении рекламной деятельности;

производстве своей продукции.

Более того, подчеркивается, по имеющейся информации, "чипсы Lay's компании PepsiCo были обнаружены в пищевых пайках российских солдат".

"Эти компании уплачивают значительные налоги в бюджет РФ. Тем самым поддерживая экономику страны-агрессорки", – говорится в сообщении.

PepsiCo увеличила доходы в России в первый год войны

По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в России в области напитков и пищевых продуктов, отмечают в НАПК. При этом, подчеркивается, компания увеличила свои доходы в РФ в первый год ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Выручка за 2022 год выросла до 2,59 млрд долларов. Чистая прибыль – на 333%, до 525 млн долларов по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет России были уплачены более чем на 115 млн долларов", – рассказали в агентстве.

В то же время, отметили там, несмотря на заявление компании в марте-2022 о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину, в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. А в марте 2023 года возобновилось производство напитка "Pepsi" – под брендами "Evervess"и "Любимый".

"Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "Российский подарок" взамен предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты", – подчеркнули в НАПК.

Более того, отметили там, на отсутствие искренних намерений покидать российский рынок указывает также, что на карьерной странице компании перечислено более 580 открытых вакансий в России. "Создавая рабочие места, иностранные компании освобождают кремль от бремени выплат по безработице и связанных с этим социальных проблем", – констатировали в агентстве.

Mars в 2022-м нарастила доходы в России

Увеличила свои российские доходы и Mars. По данным НАПК, за 2022 год:

выручка компании в РФ выросла до 2,45 млрд долларов;

чистая прибыль выросла на 59%, до 377 млн долларов;

налогов в бюджет РФ было уплачено более чем на 93 млн долларов.

"На сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО "Марс", как и PepsiCo, публикует объявления о наборе нового персонала. У них более 100 актуальных вакансий", – говорится в сообщении.

Кроме того, после начала полномасштабной агрессии эта компания обещала сократить бизнес на территории России. Там заявляли, что "любая прибыль от российского бизнеса будет использована на гуманитарные цели, а компания не будет импортировать и экспортировать продукцию". Тем не менее, констатировали в НАПК, фабрики Mars продолжают работать в России.

Объявление международным спонсором войны – что это значит

PepsiCo и Mars – далеко не первые международные компании, попавшие в указанный список. В него уже внесены Philip Morris International, JTI, Alibaba Group Holding LimitedЮ, Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

К примеру, ранее американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т.к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК ранее также направило письма компаниям, которые внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами и обсудить выход бизнеса из страны-террористки России.

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