Производитель полуфабрикатов в Украине скрыл доходы на миллионы: как работала схема

На Буковине производитель пищевых полуфабрикатов возместил более 15 млн грн неуплаченных налогов после раскрытия схемы искусственного дробления бизнеса между несколькими подконтрольными индивидуальными предпринимателями. По данным следствия, в 2025 году в бюджет не поступило более 2 млн грн единого налога и еще более 13 млн грн НДС (налог на добавленную стоимость), после чего прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Уголовное производство расследовали детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Черновицкой области.

После того как предприниматель полностью возместил нанесённый государству ущерб, прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности на основании части 4 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Как работала схема дробления бизнеса

По данным следствия, предприниматель фактически руководил единым коммерческим бизнесом, связанным с продажей пищевых полуфабрикатов. В то же время деятельность предприятия формально распределили между несколькими подконтрольными ФЛП.

Такой подход правоохранители расценили как искусственное дробление бизнеса. Его целью, по версии следствия, было уменьшение объема налогов, которые предприниматель должен был уплачивать с фактически полученных доходов.

Формально отдельные физические лица-предприниматели могли осуществлять хозяйственную деятельность самостоятельно. Однако следствие установило, что они находились под контролем одного предпринимателя, а бизнес фактически функционировал как единая структура. Разделение деятельности используется для искусственного снижения налоговой нагрузки, сокрытия реальных доходов или обхода установленных законодательством правил налогообложения.

Сколько налогов не поступило в бюджет

В ходе расследования правоохранители установили, что в течение 2025 года из-за описанной схемы в государственный бюджет не поступило более 2 млн грн единого налога. В дальнейшем следствие выявило дополнительные нарушения, связанные с неуплатой налога на добавленную стоимость. Речь идет ещё о более чем 13 млн грн НДС.

Таким образом, общий размер неуплаченных налогов превысил 15 млн грн; эти средства, по данным прокуратуры, предприниматель полностью возместил в ходе досудебного расследования. Важно, что речь идет не только об одном виде налоговых платежей. В деле фигурируют как единый налог, так и налог на добавленную стоимость, которые вместе составили многомиллионную сумму претензий государства.

Предприниматель возместил убытки

В ходе досудебного расследования предприниматель полностью компенсировал государству причиненный ущерб. Общая сумма уплаченных налоговых обязательств составила более 15 млн грн.

После этого прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности. Основанием для такого обращения названо положение части 4 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Норма предусматривает возможность освобождения лица от уголовной ответственности при соответствующих условиях, в частности в случае уплаты налогов, сборов и возмещения ущерба, причиненного государству их несвоевременной уплатой. Окончательное решение по ходатайству должен принять суд.

Таким образом, уплата средств в бюджет не означает, что суд уже признал предпринимателя виновным или принял решение об освобождении от уголовной ответственности. Дальнейший процессуальный статус лица зависит от решения суда.

Уголовное производство велось под процессуальным руководством прокуроров Черновицкой областной прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили двух должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области, которых подозревают в получении 75 тыс. евро от представителей двух предприятий за уменьшение штрафов после налоговых проверок. Еще в одном эпизоде, по данным следствия, у бизнеса вымогали 1,8 млн грн за содействие в возмещении НДС и регистрации налоговых накладных.

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