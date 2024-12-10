В Украине АЗС пересчитали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС повысили стоимость бензина А-95 – однако практически незаметно. Так, 10 декабря они определили его стоимость в средние 55,49 грн/л, что на 1 коп. дороже, чем днем ранее. В целом же, ситуация пока соответствует данному ранее прогнозу.

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По данным Консалтинговой группы "А-95", 10 декабря украинские АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Luxwen – 51,99 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

В то же время, участники рынка прогнозируют, что в ближайшие дни не стоит ожидать значительных колебаний цен на АЗС. По их словам, серьезно повлиять на стоимость бензина смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

В то же время, повышение акцизов с 1 января на бензин (с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна) также не отразится на розничной стоимости топлива. Как отмечается в материале delo.ua, в связи с этим со следующей недели (с 16 декабря) большинство крупных трейдеров начнут активно завозить горючее – чтобы запастись максимальным количеством по нынешнему акцизу.

В свою очередь, топливный эксперт Сергей Куюн считает, что введенный в Украине авансовый платеж на каждую АЗС ​​не должен повлиять на цены на топливо. Ведь фактически это не является увеличением налогов.

Дело в том, что эту норму стоит воспринимать как улучшение администрирования действующего налогообложения, объяснил он. Более того, по его словам, таким образом "государство фактически расписалось в том, что не может классическим способом собирать налог на прибыль".

"Думаю, это никак не повлияет на цены на топливо. В отличие от других пунктов закона, это (введение авансового платежа с каждой АЗС. – Ред.) не является повышением налога. Это улучшение его администрирования", – сказал Куюн.

При этом он подчеркнул: введенный авансовый платеж в 60 тыс. грн является самым маленьким из всех возможных. А потому "для многих компаний вообще ничего не изменится".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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