Как закон о повышении налогов повлияет на цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать от АЗС

Введенный в Украине авансовый платеж на каждую АЗС ​​не должен повлиять на цены на топливо. Ведь фактически это не является увеличением налогов.

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Дело в том, что эту норму стоит воспринимать как улучшение администрирования действующего налогообложения, объяснил топливный эксперт Сергей Куюн, передает Укринформ. Более того, по его словам, таким образом "государство фактически расписалось в том, что не может классическим способом собирать налог на прибыль".

"Думаю, это никак не повлияет на цены на топливо. В отличие от других пунктов закона, это (введение авансового платежа с каждой АЗС. – Ред.) не является повышением налога. Это улучшение его администрирования", – сказал Куюн.

При этом он подчеркнул: введенный авансовый платеж в 60 тыс. грн является самым маленьким из всех возможных. А потому "для многих компаний вообще ничего не изменится".

Как объяснили ранее в НафтоРынке, закон о повышении налогов в Украине содержит норму, которая предусматривает авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий за каждое место розничной торговли горючим – в частности, АЗС. Уплачивать авансовый взнос необходимо ежемесячно не позднее 20 числа в размере:

30 000 грн – за каждое место розничной торговли топливом, на котором осуществляется реализация исключительно сжиженного газа.

45 000 грн – на котором осуществляется реализация нескольких видов горючего и при этом доля сжиженного газа (в литрах, приведенных к температуре 15°C) в общем объеме проданного (в течение предыдущего месяца) составляет 50% и более.

60 000 грн – во всех остальных случаях.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 3 декабря украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,23 грн/л. Что на 11 коп. превышает предыдущий показатель.

Днем ранее же бензин подорожал сразу на 2,61 грн. Что может свидетельствовать не о намечающихся изменениях на рынке, а окончании периода щедрых скидок к "черной пятницы" – ведь за прошлую рабочую неделю (23-29 декабря) АЗС снизили цены на 3,15 грн/л.

Впрочем, до начала скидок на АЗС стоимость бензина долгое время удерживалась на среднем уровне 55,66 грн/л. А потому текущий рост является фактически возвратом к реальным ценам.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 48,9-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Фактор – 48,9 грн/л;

Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, участники же рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут относительно стабильными. Ведь, среди прочего, в декабре отсутствуют экономические предпосылки для повышения цен на стелах АЗС.

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