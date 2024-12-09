Украинские АЗС переписали стоимость бензина: какие выставили цены

За выходные в Украине подорожал бензин А-95. В понедельник 9 декабря АЗС продают его в среднем по 55,48 грн/л, что сразу на 3 коп. дороже чем в пятницу 6 декабря. В то же время, участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут стабильными, а серьезно повлиять на них смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

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Об этом говорится в материале delo.ua. В нем напоминают: с 1 января акциз на бензин вырастет с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна.

В связи с этим, подчеркивается, со следующей недели (стартует 16 декабря) большинство крупных трейдеров начнут активно завозить топливо – чтобы запастись максимальным количеством по нынешнему акцизу. При этом на нынешней (9-15 декабря) они "решили взять паузу и не будут закупать топливо".

"Топлива на рынке достаточно. И перерыв импортеров не повлечет за собой дефицита", – уверяется в материале.

В то же время, подчеркивается, средняя оптовая цена бензина А-95 по состоянию на 6 декабря по сравнению с 29 ноября снизилась на 0,72% или на 33 коп./л до 45,59 грн/л. Причиной этого стало снижение цен на нефть.

Тем не менее, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на стелах АЗС цены не будут снижаться. Повлиять же на это могут приближающиеся зимние праздники. "Сети будут запускать различные акции перед Рождеством и Новым Годом", – объяснил эксперт.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 9 декабря украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,48 грн/л. Что на 3 коп. превышает предыдущий показатель.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Luxwen – 51,99 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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