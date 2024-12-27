Прогноз по бензину сбывается: что украинские АЗС сделали с ценой на топливо

Украинские АЗС не стали менять стоимость бензина А-95. Так, 27 декабря они продают его в среднем по 55,53 грн/л – как и днем ранее. В целом же, ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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По нему, до конца текущей недели (заканчивается 29 декабря) стоимость ресурса будет стабильной, говорится в материале delo.ua. Повлиять же на нее, отмечается, смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

Дело в том, объяснили аналитики, автозаправочные сети будут готовятся к периоду праздничного затишья. При этом параллельно внедряя акционные предложения к зимним праздникам.

"На этой неделе цены на бензин и дизтопливо на АЗС будут преимущественно неизменными. За исключением того, что часть сетей может запустить акции к зимним праздникам", – говорится в материале.

В то же время, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, несмотря на ожидания аналитиков, трейдеры не стали делать запасы топлива перед повышением акцизов, которые с 1 января 2025 года вырастут на бензин 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Причиной этого, по его словам, стали ожидания нисходящих трендов на глобальном рынке нефти.

"Крупнейшие украинские импортеры нефтепродуктов боятся, что цены на нефть пойдут вниз. Поэтому не хотят делать запасы – чтобы не потерять деньги, закупив дорогое горючее. Все ожидают инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, а глобальный нефтяной рынок очень связан с политическими процессами", – объяснил он.

Сколько стоит бензин на АЗС

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 27 декабря крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, считают в экспертной среде, введенный в Украине авансовый платеж на каждую АЗС ​​не должен повлиять на цены на топливо. Ведь фактически это не является увеличением налогов.

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