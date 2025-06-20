Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

На украинских АЗС существенно выросли цены на бензин А-95. Так, 20 июня они продают его в среднем по 57,65 грн/л, что сразу на 94 коп. выше, чем было днем ранее. В целом же за неделю бензин подорожал сразу на 1,37 грн. Что, впрочем ,соответствует данному ранее прогнозу.

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Как отмечали в материале delo.ua, нахождение цен на нефть на уровне около 75 долларов/баррель предполагало рост стоимости бензина на 2,5 грн/л в течение 10 дней. Сам прогноз был дан 16 июня – и к середине "отведенного" срока:

Стоимость нефти марки Brent (по состоянию на 17:02) составляет, по данным investing.com, 76,41 доллара/баррель.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоит 73,02 доллара/баррель.

Цены на бензин "сделали" немногим более ожидаемого подорожания.

При этом подчеркивается, пока никто не знает, как долго нефть продержится на текущих отметках. Ведь, среди прочего, за последний год неоднократно фиксировались, как быстрые взлеты цен, так и их падения.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 16 июня крупные сети АЗС разливают бензин по 51-60.99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 60,99 грн/л;

Shell – 60,45 грн/л;

SOCAR – 59,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – здесь бензин стоит 51 грн/л. А также SUN OIL – 51,99 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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