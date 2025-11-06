Прогноз по бензину сбывается: что происходит на украинских АЗС

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 6 ноября они продавали его по 58,39 грн/л, что на 6 коп. выше, чем днем ранее. В целом же, с начала недели топливо выросло в цене на 5 коп. – 3 ноября оно стоило средние 58,34 грн/л. Что, впрочем, соответствует данному ранее прогнозу.

Видео дня

По нему, до конца текущей недели (9 ноября) резких изменений стоимости бензина на заправках не произойдет. Причем, рассказали в delo.ua, не стоит ожидать значительного подорожания или удешевления ресурса и в течение всего ноября.

Дело в том, объяснили аналитики, что легальные сети вынуждены конкурировать с нелегальными АЗС. Ведь на украинском рынке сейчас есть "большое количество контрафактного и спиртового бензина".

"Поэтому на этой неделе цены на бензин останутся стабильными. Как и в течение ноября", – говорится в сообщении.

Какие цены на бензин выставили АЗС сегодня

В целом же 6 ноября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливали бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – Shell, WOG, ОККО. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские АЗС используют различные теневые схемы для уклонения от уплаты налогов. В частности, выкупают невыданные чеки, работают "всерую" и т.п.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!