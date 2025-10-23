Прогноз по бензину сбывается: что делают с ценами украинские АЗС

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 23 октября они продают его в среднем по 58,68 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было днем ранее. В целом же, с начала недели это топливо подешевело на 1 коп. – 20 октября оно стоило средние 58,69 грн/л. Что в целом соответствует данному ранее прогнозу.

По ним, до конца текущей недели (26 октября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет. "Цены на АЗС будут оставаться неизменными. При чем даже несмотря на зафиксированное на прошлой неделе падение цен на нефть – ведь, рассказали в delo.ua, "сети хотят расширить маржу перед зимой".

"В условиях низкого потребления топлива зимой расширение маржи позволит сетям компенсировать увеличение себестоимости реализации ресурса. Тем временем, цена топлива на стелах АЗС на текущей неделе будет оставаться неизменной", – объяснили аналитики.

Какие цены на бензин выставили АЗС сегодня

В целом, 23 октября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

В Украине отменят текущие цены на бензин

В то же время, в Нацбанке ожидают подорожания топлива в Украине, причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что рост не будет резким, а потому существенного изменения цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

Как рассказали в регуляторе, достигнуть этого удастся, в частности, за счет отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину – до 1 января 2026-го. Из-за этого норма не будет отражаться на ценах топлива по крайней мере до конца года.

Кроме того, рост цен на топливо будет относительно небольшим и стабильным к концу года благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть, т.е. меньшей резкости и частоте колебаний.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Киеве разоблачили две АЗС, которые на территории столицы реализовывали незаконно изготовленное топливо. Судя по опубликованным фото- и видеоматериалам, речь, в частности, о бензинах А-95 и А-95+.

