Прогноз по бензину сбывается: что делают с ценами украинские АЗС

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 7 августа они продают его в среднем по 58,96 грн/л, что на 4 коп. ниже, чем днем ранее. Более того, фактически, цены откатились к уровню 4-5 августа, кода бензин стоил в среднем 58,95 грн/л. Соответственно, в целом ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Согласно же ему, говорится в материале delo.ua, в ближайшее время значительных изменений стоимости ресурса не произойдет – и в течение всего августа она будет находиться около текущего уровня.

"На неделе и в августе цены на бензин на АЗС будут преимущественно неизменными", – рассказали аналитики.

В целом же, подчеркивается, август "будет достаточно турбулентным для глобальных нефтяных рынков". Ведь многое будет зависеть от действий президента США Дональда Трампа в ответ на нежелание России прекращать войну.

Тем не менее, отмечается, даже если в результате действий США нефтяной рынок пошатнет, на ценах на украинских АЗС это отразится лишь в сентябре.

Сколько стоит бензин на АЗС

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на бензин

В свою очередь, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива в Украине до конца 2025 года – в частности, бензина. Впрочем, там прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, скорее всего, удастся избежать.

"Рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным к концу года. Благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть (меньшей резкости и частоте их колебаний. – Ред.)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: требование об обязательном добавлении биоэтанола к бензину, которое вступило в силу с 1 мая 2025 года, не оказало заметного влияния на его стоимость. А с учетом отсрочки до 1 января 2026-го "не будет отображаться на ценах топлива по крайней мере до конца года".

Как сообщал OBOZ.UA, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

