Продажа авто в Дії стала самой популярной услугой: как воспользоваться перерегистрацией

Украинцы перерегистрировали уже 30 тысяч транспортных средств через Дію за три месяца работы услуги. Сервис позволяет продать или купить машину, мотоцикл или мопед, не выходя из дома.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Это самая популярная сервисная услуга, которую мы запустили в сотрудничестве с Минцифрой. Не выходя из дома, прямо в смартфоне можно купить или продать автомобиль, мотоцикл или мопед. Легко и удобно, ведь комфорт граждан – наш приоритет", – написал он.

Как добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, за три месяца работы услуги Дія не дала продать:

два угнанных автомобиля;

241 арестованный автомобиль;

19 автомобилей, находящихся в розыске.

510 авто, чьи владельцы или покупатели был в розыске Нацполиции.

"Услугу по своей простоте и удобству можно приравнять к заказу доставки. Кроме того, что это удобно, это супербезопасно. Реестр транспортных средств проверяет авто перед продажей по базам данных и другим реестрам. Он быстро отказывает, если машина в розыске, угнана, арестована или если ее пытается продать человек, находящийся в розыске или с поддельными документами", – объяснил Федоров.

Продажа авто в Дії: как воспользоваться

Перерегистрировать можно только легковые авто, также мотоциклы и мопеды. С грузовиком новая система не сработает. Кроме того, воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает автомобиль впервые за календарный год. Это, как уверяют в МВД, не позволяетт перекупщикам пользоваться Дією для своих схем.

Для оформления договора купли-продажи нужно зайти в Дію. После чего:

выбрать меню "Сервисы";

в самих сервисах – "Водителю";

в выпавшем меню – "Продать транспортное средство";

если в собственности находится несколько автомобилей – выбрать нужный;

заполнить свою часть договора;

получить согласие покупателя и дождаться, пока он заполнит свою часть;

в ходе регистрации также нужно будет подтвердить, что продавец является единственным собственником автомобиля.

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