Продавцы планируют снижать цену на сезонную ягоду: сколько сейчас стоит в супермаркетах

В этом сезоне на украинском рынке оптовая цена за клубнику составляет от 60 до 65 гривен за килограмм, однако прогнозируется дальнейшее снижение цен в июне, особенно во время сезона консервации этой ягоды. Аномально теплая весна повлекла за собой раннее начало сбора клубники, создавая благоприятные условия для потребителей, которые планируют закупку ягод для зимних запасов.

Об этом OBOZ.UA сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар". Аномально теплая весна ускорила начало сезона клубники, что повлекло за собой снижение цен в начале сезона.

Прогнозы свидетельствуют, что цены продолжат снижаться в течение июня, особенно в рамках сезона консервации. Ежегодно потребительский спрос на клубнику растет летом, что приводит к увеличению предложения и снижению цен. Несмотря на недавние весенние заморозки, повредившие некоторые урожаи, прогнозируется, что цены будут стабилизироваться на уровне прошлого года.

Цены в начале сезона колебались от 100 до 150 гривен за килограмм, однако ожидается, что они останутся близкими к прошлогодним. Сезон консервации, обычно начинающийся в конце июня и начале июля, является периодом, когда цены на клубнику и другие ягоды достигают своего самого низкого уровня.

Цены на клубнику в супермаркетах

По данным "Минфина", средняя цена на клубнику в мае составляет 121 грн/кг. В то же время супермаркеты продают ягоду по значительно более высокому ценнику. В частности:

METRO – 265 грн/кг;

Фора – 139 грн/кг;

Сельпо – 189 грн/кг;

Varus – 125 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на тепличные томаты в Украине снова растут – после незначительного понижения производители подняли стоимость овоща до 60-75 грн/кг. Ценники на помидоры в супермаркетах пока на уровне закупочных цен.

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