Продавали несуществующих генераторов на 1 млн грн: в Украине разоблачили масштабную мошенническую схему

Украинских предпринимателей обманывали мошенники, продавая несуществующие генераторы во время блекаутов и требуя полную предоплату. В результате потерпевшие перечислили аферистам около 1 миллиона гривен, но товар так и не получили.

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Об этом рассказала Национальная полиция Украины. В ходе массовых отключений света в Украине на фоне российских обстрелов злоумышленники организовали схему мошенничества, используя отчаянную потребность бизнеса в генераторах.

Мошенники создали фиктивную фирму и открыли страницу на одной из популярных торговых интернет-площадок, где предлагали к продаже электрогенераторные станции. Однако ни одного товара налицо не было – все деньги, которые предприниматели переводили за товар, оказывались в карманах аферистов.

Группа мошенников, в состав которой входили жители Полтавщины, Ивано-Франковщины, Донбасса, Киевщины и столицы, действовала по классической схеме обмана. Они убеждали клиентов в том, что генераторы на складе, но отправить товар могут только после полной предоплаты. В условиях постоянных блекаутов предприниматели, пытавшиеся спасти работу своего бизнеса, без колебаний соглашались с условиями аферистов и перечисляли средства.

Чтобы сделать свой "бизнес" максимально реалистичным, злоумышленники заключали даже фиктивные договоры с покупателями. Однако только деньги поступали на счет подставной компании, их сразу переводили на личные банковские карточки участников схемы. После этого продавцы-фантомы исчезали – переставали выходить на связь, а телефоны и сайты удаляли.

Оперативники криминальной полиции вместе со следователями Нацполиции провели масштабное расследование и установили всех участников мошеннической схемы. Правоохранители провели 10 санкционированных обысков в разных регионах страны, изъяв:

автомобили;

поддельные печати;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

банковские карточки и документы, содержащие доказательства преступной деятельности.

Общая сумма ущерба, нанесенного предпринимателям, составила около 1 000 000 гривен. После тщательного сбора улик следователи Нацполиции сообщили фигурантам о подозрении по статьям ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество, совершенное группой лиц в условиях военного или чрезвычайного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему). За свои преступления аферистам грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам поступают фейковые письма, якобы отправляемые Государственной налоговой службой (ГНС), с просьбой срочно связаться по подозрительным номерам. Мошенники делают это для сбора конфиденциальной информации или совершения обмана.

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