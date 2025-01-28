Украинцам рассылают фейковые письма от налоговой: как не попасть в ловушку мошенников

Украинцам поступают фейковые письма, якобы отправляемые Государственной налоговой службой (ГНС), с просьбой срочно связаться по подозрительным номерам Мошенники делают это для сбора конфиденциальной информации или совершения обмана.

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Об этом сообщили в ДПС. Мошенники используют фейковые электронные адреса и придумывают сообщения, которые вводят граждан в заблуждение.

Как выглядят фейковые листы

Мошеннические сообщения обычно содержат просьбу срочно связаться с представителем ГНС. Например: "Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя ГНС] беспокоит. Передайте, пожалуйста, чтобы [Имя, отчество руководителя налогоплательщика] срочно со мной связался. Тел. распознать мошенничество:

использование личных номеров телефонов , что не характерно для официальных писем ГНС;

, что не характерно для официальных писем ГНС; отправка с поддельных адресов, которые могут выглядеть похоже на официальные.

Как уберечься от мошенников

доверяйте только официальным источникам информации: вся актуальная информация для налогоплательщиков публикуется на вебпортале ГНС, а контакт-центр ГНС работает по номеру 0800 501 007;

вся актуальная информация для налогоплательщиков публикуется на вебпортале ГНС, а контакт-центр ГНС работает по номеру 0800 501 007; проверяйте адрес отправителя: внимательно проверяйте домен адреса и не отвечайте на письма с подозрительных или незнакомых адресов;

внимательно проверяйте домен адреса и не отвечайте на письма с подозрительных или незнакомых адресов; не открывайте вложения: если вы не уверены в происхождении письма, не открывайте вложенные файлы или ссылки, даже знакомые адреса могут быть скомпрометированы;

если вы не уверены в происхождении письма, не открывайте вложенные файлы или ссылки, даже знакомые адреса могут быть скомпрометированы; используйте официальные платформы для коммуникации: загрузите мобильное приложение "Моя налоговая".

Что делать, если вы получили фейковое письмо

не отвечайте на письмо и не связывайтесь по указанным в нем контактам;

сообщите о подозрительном уведомлении на горячую линию ГНС по номеру 0800 501 007;

удалите подозрительное письмо из вашей почты.

Государственная налоговая служба Украины отмечает, что безопасность налогоплательщиков – главный приоритет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снова активизировались мошенники, под видом сотрудничества с TikTok выманивают деньги и личные данные. Во избежание мошенничества не переходите по подозрительным ссылкам и блокируйте отправителей таких сообщений.

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