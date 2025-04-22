Продавали брендовую одежду по псевдо-чекам: в Украине разоблачена схема уклонения от налогов

В Украине разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов – магазин брендовой одежды в Киеве использовал фальшивые чеки вместо официального кассового оборудования. Налоговая уже применила штрафы, а нарушителям грозит уголовная ответственность.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ). В Киеве налоговая служба обнаружила субъекта хозяйствования, продававшего брендовую одежду за наличные деньги, используя фальшивые фискальные чеки.

За фасадом престижного магазина скрывалась хорошо продуманная система манипулирования налоговыми отчетами, позволявшая избегать уплаты налогов и создавать конкуренцию на грани закона.

Во время мониторинга расчетных операций в торговле работники Государственной налоговой службы заметили подозрительные действия в одном из магазинов брендовой одежды. Клиентам выдавали чеки с надписью "Режим работы: Онлайн", что должно свидетельствовать о фискальной регистрации каждой покупки. Однако оказалось, что эти данные не фиксировались в Системе учета РРО.

"Это классическая схема сокрытия реальных объемов выручки. Вместо легального программного РРО использовалось специальное ПО, только имитирующее официальную отчетность ", - отмечают в налоговой. То есть продавцы демонстрировали покупателям обычный чек, но в реальности транзакция нигде не регистрировалась. Таким образом, магазин существенно занижал доходы, избегая налогов.

Во-первых, такая практика наносит прямой ущерб государственному бюджету – деньги, которые могли бы пойти на больницы, дороги, зарплаты учителям, остаются в карманах недобросовестных предпринимателей. Во-вторых, она создает неравные условия для конкурентов, работающих официально и уплачивающих налоги в полном объеме.

Налоговые органы уже применили штрафные санкции, а все материалы дела переданы в правоохранительные органы. Там должны дать правовую оценку и, вероятно, возбудить уголовное производство.

Кроме штрафов, предпринимателю угрожают реальные риски — от блокирования деятельности до уголовной ответственности. ГНС еще раз обращается к предпринимателям с призывом работать прозрачно:

используйте официально зарегистрированные программные РРО;

не вмешивайтесь в работу кассовых систем;

помните, что любая манипуляция просто фиксируется современными аналитическими инструментами.

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