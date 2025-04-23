Украинский госбанк запустил уникальную функцию: кто может воспользоваться

Государственный ПриватБанк запустил сервис онлайн голосования общего собрания для участия в программе "Теплые кредиты" – для объединений совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов ("ЖБК"). Сделать это можно через "Приват24 для бизнеса". Утверждается, что новый инструмент позволяет проводить собрания членов этих объединений без необходимости физического присутствия всех совладельцев.

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Об этом рассказали в самом ПриватБанке. Там отметили: также с помощью сервиса можно формировать протоколы сборов для получения "Теплых кредитов для "ОСББ" в банке.

"Организовать проведение собраний и голосование онлайн можно в "Приват24 для бизнеса". Этот сервис бесплатный для "ОСББ"/"ЖБК", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: голосовать за кредиты на утепление жилья на онлайн собрании могут не только клиенты ПриватБанка. Эту возможность также получат совладельцы, имеющие квалифицированную электронную подпись от любого банка или "Дії".

Вместе с тем, отметили в банке, в настоящее время там продолжают прием заявок на кредитование "ОСББ" и "ЖБК" по программе "Теплые кредиты" (условия размещены по ссылке). Она предусматривает финансирование:

проектов совладельцев многоквартирных домов на установку альтернативных источников энергоснабжения;

программ энергоэффективности и модернизации систем энергоснабжения и отопления.

ПриватБанк обновил условия одного из своих тарифов

В то же время, сниженные тарифы ПриватБанка на международные переводы с валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты будут действовать до 15 мая – банк продлил срок их работы. Размер же тарифа составляет 1%, а совершать такие переводы можно только в 2 валютах – в долларах и евро. Там отметили:

До снижения действовал тариф 2%.

Несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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