Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кого касается

У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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Как рассказали в самом банке, сделать это можно в в любом из отделений банка. При этом перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как рассказали в банке, с ней можно производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона. А кроме того:

Покупать оплаты.

Снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

В то же время, напомнили там, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года.

Решение, отмечается, касается всех карт банка, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года. При этом по таким картам:

В течение января 2025 года – февраля 2025 года должна была быть осуществлена ​​хотя бы одна операция – в кассах, банкоматах, платежных терминалах, для других рассчетов.

Учитываются даже неуспешные операции.

Остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

При этом оба эти условия, подчеркивается, должны выполнятся одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в то же время ПриватБанк запустил продажи eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг "Приват24"

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