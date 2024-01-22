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ПриватБанк продает безнадежные кредиты 80 тыс. украинцев: что известно

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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ПриватБанк избавляется от 'плохих' кредитов

Государственный ПриватБанк выставил на открытые торги права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму более 500 млн грн. Это более 80 тыс. потребительский займов украинцев-физлиц. Все выставленные на продажу кредиты уже признаны в банке безнадежными и списаны за счет резервов.

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При этом из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные. Об этом сообщил сам ПриватБанк.

К покупке кредитного портфеля приглашают профессиональных участников рынка, занимающихся взиманием долгов. Это финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу.

Стартовая цена лота равняется фактической стоимости кредитов – 501,4 млн грн. Аукцион будет проводиться со снижением цены. Однако минимальная стоимость ограничена – это 2,1% от стартовой цены, то есть портфель продадут не менее чем за 10,5 млн грн.

Торги состоятся через систему электронных торгов Минюста OpenMarket. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 2 февраля 2024 года.

К слову, ранее ПриватБанк внес изменения в процедуру списания кредитов. Клиентов предупредили, что при принудительном закрытии счетов задолженность теперь списывают автоматически. Правило касается тех клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств.

Отказ в обслуживании – это и есть принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого деньги со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу. А в случае, если у клиента ПриватБанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит, то весь долг автоматически списывается со счета.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы жалуются на качество выдаваемых ПриватБанком наличных долларов. К примеру, клиентка учреждения в Одессе сообщила, что в отделении ей выдали старые банкноты, которые теперь у нее отказываются принимать.

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