ПриватБанк продает безнадежные кредиты 80 тыс. украинцев: что известно

Государственный ПриватБанк выставил на открытые торги права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму более 500 млн грн. Это более 80 тыс. потребительский займов украинцев-физлиц. Все выставленные на продажу кредиты уже признаны в банке безнадежными и списаны за счет резервов.

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При этом из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные. Об этом сообщил сам ПриватБанк.

К покупке кредитного портфеля приглашают профессиональных участников рынка, занимающихся взиманием долгов. Это финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу.

Стартовая цена лота равняется фактической стоимости кредитов – 501,4 млн грн. Аукцион будет проводиться со снижением цены. Однако минимальная стоимость ограничена – это 2,1% от стартовой цены, то есть портфель продадут не менее чем за 10,5 млн грн.

Торги состоятся через систему электронных торгов Минюста OpenMarket. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 2 февраля 2024 года.

К слову, ранее ПриватБанк внес изменения в процедуру списания кредитов. Клиентов предупредили, что при принудительном закрытии счетов задолженность теперь списывают автоматически. Правило касается тех клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств.

Отказ в обслуживании – это и есть принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого деньги со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу. А в случае, если у клиента ПриватБанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит, то весь долг автоматически списывается со счета.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы жалуются на качество выдаваемых ПриватБанком наличных долларов. К примеру, клиентка учреждения в Одессе сообщила, что в отделении ей выдали старые банкноты, которые теперь у нее отказываются принимать.

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