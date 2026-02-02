ПриватБанк прекратит брать деньги за ранее платную услугу: для кого изменили тариф с 1 февраля

Украинские предприниматели смогут снимать наличные на кассе без комиссии при оплате товаров бизнес-картами ПриватБанк. Плата за услугу будет отменена до конца нынешнего месяца – с 1 по 28 февраля включительно.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения. Отмечается, что тарифные условия изменили в период блэкаутов, чтобы облегчить работу бизнеса в условиях дефицита электричества.

"ПриватБанк сделал более доступной услугу, которая упрощает доступ предпринимателей и МСБ (малый и средний бизнес. – Ред.) к наличным при оплате товаров бизнес карточками", – говорится в сообщении. Отмечается, что снять средства можно будет как в крупных розничных сетях, так и на АЗС.

Что изменится

Комиссия за снятие средств при оплате товаров на кассе отменена в течение одного месяца , начиная с 1 февраля 2026 года.

, начиная с 1 февраля 2026 года. Доступно для владельцев бизнес-карт Visa и Mastercard .

. Услуга доступна более чем в 200 000 торговых точках по всей Украине (в частности в АТБ, "Сильпо", OKKO и других).

(в частности в АТБ, "Сильпо", OKKO и других). Максимальная сумма одного снятия – 6000 грн.

Максимальное количество операций по снятию средств – до трех раз в день.

"Предприниматель оплачивает необходимые для бизнеса или ежедневные покупки бизнес-картой и сразу получает наличные, не тратя время на поиск банкомата и без дополнительных расходов", – объяснили в "Привате", назвав это частью стратегии поддержки малого и среднего бизнеса.

Снять средства на кассе можно будет даже во время отключений электроэнергии, когда доступ к отделениям банка или банкоматам может быть ограничен. Таким образом предприниматели получат дополнительную операционную надежность в нестабильной среде.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах ПриватБанка отменить бесплатную доставку банковских карт. Но позже стало известно, что финучреждение и в дальнейшем будет бесплатно доставлять новые и перевыпущенные платежные карты по Украине и в более чем 60 стран мира в течение всего 2026 года. Заказать карту можно в несколько кликов в Приват24, выбрав доставку в отделение, почтомат или на зарубежный адрес.

