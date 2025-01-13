ПриватБанк обновил правила обмена долларов: как теперь можно сдавать валюту
Государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – в АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту, а комиссию за это взимать не будут.
Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:
- При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
- Сдача до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет.
Найти устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".
В то же время, отметили в ПриватБанке, за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:
- до 1 000 долларов;
- до 1 000 евро.
ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат
В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.
Более того, рассказали в банке, терминал и банкомат "не отдадут" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно обращаться в банк, который выдал карту.
"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – отметили в ПриватБанке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка, а перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.
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