ПриватБанк обновил правила обмена долларов: как теперь можно сдавать валюту

Государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – в АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту, а комиссию за это взимать не будут.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

Сдача до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет.

Найти устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

В то же время, отметили в ПриватБанке, за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат

В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

Более того, рассказали в банке, терминал и банкомат "не отдадут" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно обращаться в банк, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – отметили в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка, а перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

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