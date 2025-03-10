ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрали банкомат и терминал: как действовать

Изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка банковские карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты.

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Об этом специалисты ПриватБанка рассказали на портале "Минфин". Они отметили:

Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

Устройства не отдадут карту, даже если она была выпущена другим банком.

Для решения проблемы нужно будет обращаться в банк, который выдал карту, для ее восстановления.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты Вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег

В то же время, ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты. По решению банка тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.

Впрочем, подчеркнули там, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Сам же перевод можно сделать только в 2 валютах. В частности:

в долларах;

евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. Там отметили: при обмене используется наличный курс ПриватБанка.

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