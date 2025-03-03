ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег: сколько нужно платить

Государственный ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в Приват24 на зарубежные карты. По решению банка, тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.

Впрочем, подчеркнули там, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составила 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Как перевести с карты ПриватБанка по сниженному тарифу

Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту в Приват24 можно в меню "Перевод на карту". Для этого следует:

выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

"Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24. И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – отметили в финучреждении.

В каких валютах можно сделать перевод денег

При этом сам перевод можно сделать только в 2 валютах. В частности:

долларах;

евро.

ПриватБанк обновил правила обмена валют

В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. Там отметили:

При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.

Устройства работают круглосуточно.

Найти же устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

При этом за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений финучреждения.

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