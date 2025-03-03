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ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег: сколько нужно платить

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
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ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег

Государственный ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в Приват24 на зарубежные карты. По решению банка, тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.

Впрочем, подчеркнули там, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составила 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Как перевести с карты ПриватБанка по сниженному тарифу

Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту в Приват24 можно в меню "Перевод на карту". Для этого следует:

  • выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;
  • указать сумму перевода;
  • подтвердить операцию.

"Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24. И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – отметили в финучреждении.

В каких валютах можно сделать перевод денег

При этом сам перевод можно сделать только в 2 валютах. В частности:

  • долларах;
  • евро.

ПриватБанк обновил правила обмена валют

В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. Там отметили:

  • При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
  • Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.
  • Устройства работают круглосуточно.

Найти же устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

При этом за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:

  • до 1 000 долларов;
  • до 1 000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений финучреждения.

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