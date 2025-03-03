ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег: сколько нужно платить
Государственный ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в Приват24 на зарубежные карты. По решению банка, тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая.
Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.
Впрочем, подчеркнули там, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составила 50 грн.
"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.
Как перевести с карты ПриватБанка по сниженному тарифу
Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту в Приват24 можно в меню "Перевод на карту". Для этого следует:
- выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;
- указать сумму перевода;
- подтвердить операцию.
"Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24. И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – отметили в финучреждении.
В каких валютах можно сделать перевод денег
При этом сам перевод можно сделать только в 2 валютах. В частности:
- долларах;
- евро.
ПриватБанк обновил правила обмена валют
В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. Там отметили:
- При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
- Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.
- Устройства работают круглосуточно.
Найти же устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".
При этом за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:
- до 1 000 долларов;
- до 1 000 евро.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений финучреждения.
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