ПриватБанк не будет работать: когда будут закрыты некоторые отделения

Некоторые отделения государственного ПриватБанка не будут работать 6 июня. Причина – вопросы безопасности. Тем не менее, утверждают в самом банке, все клиентские сервисы продолжают работают. В частности, решить возникшие вопросы и провести необходимые операции можно в интернет-банкинге Приват24.

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Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Там отметили:

При необходимости, клиенты банка могут обратиться в ближайшее работающее отделение.

Найти работающие отделения можно по ссылке.

"Заботясь о безопасности наших клиентов и работников, сегодня 6 июня некоторые отделения могут временно не работать. Все клиентские сервисы работают в бесперебойном режиме", – говорится в сообщении.

Так, подчеркивается, необходимые операции можно провести с помощью Приват24. А кроме того:

банкоматов;

терминалов самообслуживания;

обратившись в поддержку клиентов.

Напомним: в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, над отражением очередного вражеского нападения работали защитники неба. К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попаданий и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

В частности, Киев оказался под атакой "Шахедов" и ракет. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах города, в частности, повреждены пути метро между Дарницей и Левобережной. Погибло четыре человека и по меньшей мере 20 пострадали.

Также оккупанты атаковали Луцк дронами и ракетами. В городе в результате взрывов повреждены многоэтажки, авто и коммерческие объекты, пострадали пять человек. А в Тернополе есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Часть города осталась без электроэнергии, пострадали спасатели.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.

При этом подчеркивается: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой. Причем как по Украине, так и за границу. Как отметили в самом банке, для этого следует открыть меню "Кошелек" – после чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ПриватБанк запустил продажи eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24.

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